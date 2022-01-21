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TIMETURK / SPOR / Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Fenerbahçe'den

Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Fenerbahçe'den

Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Allahyar Sayyedmanesh'e Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City talip olmuştu. Genç golcü, Hull City'nin teklifini kabul etti.

2 Saat Önce
2022-01-21 09:05:17
Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Fenerbahçe'den

Zorya ile olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Allahyar Sayyedmanesh'i, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin istediği belirtilmişti.

Bir yandan da Fatih Karagümrük'ten Aleksandar Pesic'le de ilgilenen Hull City, Allahyar için Fenerbahçe'ye teklif yapmıştı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Allahyar, Hull City'nin teklifini kabul etti.

Başarılı forvet için Fenerbahçe ve Hull City'nin tekrar görüşeceği ve transferi sonuçlandıracağı belirtildi.

Bu Transfer için Hull City'nin Fenerbahçe'ye 9 milyon euro bonservis ödeyeceği öne sürüldü. .

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