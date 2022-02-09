Acun Ilıcalı’nın Hull City’si komada

İngiltere Championship'in 31. haftasında Hull City, deplasmanda Derby Country'e 3-1 mağlup oldu. Acun Ilıcalı'nın satın almasından sonra ilk yenilgisini geçen hafta tadan Hull, bu hafta da kazanamayarak galibiyet hasretini 2 maça çıkardı.