Acun Ilıcalı’nın Hull City’si komada
İngiltere Championship'in 31. haftasında Hull City, deplasmanda Derby Country'e 3-1 mağlup oldu. Acun Ilıcalı'nın satın almasından sonra ilk yenilgisini geçen hafta tadan Hull, bu hafta da kazanamayarak galibiyet hasretini 2 maça çıkardı.
2022-02-09 11:18:43
Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı satın aldıktan sonra peş peşe galibiyetlerle adından söz ettiren Hull City, İngiltere Championship'in 31. haftasında Derby Country'e 3-1 mağlup oldu.
TÜM GOLLER DERBY COUNTRY'DEN
Karşılaşmada Derby Country'e galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Forsyth, 38. dakikada Lawrence ve 47. dakikada Ebosele kaydetti. Hull City'nin tek golü ise 65. dakikada Derby Country forması giyen Forsyth'den geldi.
ŞOTA, 3 MAÇTA 2 YENİLGİ ALDI
Hull City'de Grant McCann'le yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Şota Arveladze, takımın başında çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet aldı. Son Derby Country yenilgisiyle Hull City, 32 puanda kaldı ve ligde 19. sıraya yerleşti.
TRİBÜNLERDE OKAN BURUK SÜRPRİZİ
Acun Ilıcalı, takımının mücadelesini tribünden takip ederken izleyenler arasında sürpriz bir isim vardı. Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa ulaştıran Teknik Direktör Okan Buruk, Acun Ilıcalı ile birlikte mücadeleyi tribünden izledi. .
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