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TIMETURK / SPOR / Acun Ilıcalı İngiliz Hull City takımını satın aldı

Acun Ilıcalı İngiliz Hull City takımını satın aldı

Yapımcı Acun Ilıca'nın, İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City'i satın aldığı bildirildi.

49 Dakika Önce
2022-01-19 22:51:18
Acun Ilıcalı İngiliz Hull City takımını satın aldı

Hull City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya'nın Hull City'i satın alma işlemlerini tamamlandığı ve takımın tüm kontrolünü devraldığı duyuruldu.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Ilıcalı, en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini ve Hull City'le güzel bir yolculuğa başladıklarını belirtti.

Ilıcalı, Hull City taraftarlarıyla büyük hayalleri ve hedefleri gerçekleştirmek istediğini belirterek takımın eski sahibi Allam ailesine teşekkür etti.

Kulüpten açıklama

Hull City'in eski Başkan Yardımcısı Ehab Allam ise satışa ilişkin "Artık yeni birinin mantoyu devralma zamanı geldi. Acun ve ekibine gelecek için iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Allam, Ilıcalı'nın takımla taraftar arasındaki ilişkiyi yeniden inşa edeceğini ve takımın sahada ihtiyacı olan başarıyı getirebileceğini kaydetti.

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Açıklamada ayrıca, Ilıcalı'nın bugün Hull City'nin MKM Stadı'nda Blackburn Rovers'ı konuk edeceği karşılaşmayı sahadan izleyeceği de aktarıldı.

Hull City, 24 takımın mücadele ettiği İngiltere Championship Ligi'nde 23 puanla 19. sırada yer alıyor.

Hull City, bu sezon oynadığı 25 karşılaşmanın 6'ından galip ayrılırken 5 maçta berabere kaldı, 14 maçtan da mağlup ayrıldı. .

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