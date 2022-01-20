Acun Ilıcalı, Hull City'i ne kadara satın aldı?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı İngiltere'nin Championship ekiplerinden Hull City takımını satın alıyor. Hull City nerenin takımı? Acun Ilıcalı Hull City'e kaç para ödedi? Detaylar haberde...

Acun Ilıcalı yine gündem yaratacak bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, İngiltere'nin Championship ekiplerinde Hull City'i satın alma işlemlerinde sona yaklaştı. Sosyal medya kullanıcıları bu haberin ardından: Hull City hangi ligde? Hull City hangi ülkede? Hull City'nin piyasa değeri ne kadar? gibi sorulara yanıt aradı. Detaylar haberde...

HULL CİTY HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Hull City, İngiltere 1. Ligi'nde şampiyon oldu ve Championship'e yükseldi. Hull City, Doğu Yorkshire'da 1904'te kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. Geçtiğimiz sezonu 1. Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Hull City, bu sezon Championship'de mücadele ediyor. Kulüp tarihinin en büyük başarısı 2014 senesinde ulaştıkları FA Cup finalidir.

Hull City'nin sembolünün kaplan olmasından dolayı takımın renkleri siyah ve kehribardır. Hull City aynı zamanda 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında da mücadele etti.

HULL CİTY NE KADAR, FİYATI (PİYAS DEĞERİ)

Acun Ilıcalı'nın Hull City'i kaç paraya aldığı merak konusu oldu. Ilıcalı satın almak için kulüp sahibi Allam'a ilk olarak 15 milyon sterlin teklif yaptı. Bu teklifi ilk başta yetersiz bulan Allam 20 milyon sterlin istedi. Son olarak 17 milyon sterline anlaşıldığı iddia ediliyor.

HULL CİTY KİMİN?

Hull City takımının sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

ACUN ILICALI HULL CİTY'İ NEDEN ALDI?

Acun Ilıcalı'nın futbola ilgisini bilmeyen yoktur. Fakat Hull City'i neden aldığı merak konusu olmuştu. Sebebi ortaya çıktı. Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda neden Hull City'i tercih ettiğini açıkladı.

HULL CİTY GÜNCEL KADROSU

1) İngiltere : KL : George Long

2) İngiltere : DF : Lewie Coyle

3) Avustralya : DF : Callum Elder

4) Hollanda : DF : Jordy de Wijs

5) İngiltere : DF : Reece Burke

6) İngiltere : OS : Richie Smallwood (kaptan)

7) İngiltere : FV : Mallik Wilks

8) İngiltere : OS : Daniel Batty

9) İngiltere : FV : Tom Eaves

10) İngiltere : OS : George Honeyman

11) İskoçya : FV : James Scott

12) İngiltere : DF : Josh Emmanuel

13) İngiltere : KL : Matt Ingram

14) Norveç : OS : Martin Samuelsen

15) İngiltere : DF : Alfie Jones

16) İngiltere : OS : Hakeeb Adelakun

17) İrlanda : DF : Sean McLoughlin

18) İngiltere : OS : Regan Slater

19) İngiltere : FV : Keane Lewis-Potter

21) İngiltere : DF : Brandon Fleming

22) Avusturya : FV : Thomas Mayer

24) İngiltere : DF : Jacob Greaves

25) Gana : DF : Festus Arthur

27) Kuzey İrlanda : FV : Josh Magennis

28) İngiltere : OS : Max Sheaf

32) İngiltere : KL : Harvey Cartwright

33) İskoçya : OS : Greg Docherty

Kaynak: trhaber.com .