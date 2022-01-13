Acun Ilıcalı hangi Fenerbahçeli yıldızı istiyor? Acun Ilıcalı'dan Hull City teklifi

Spor camiasındaki hareketleri ile dikkatleri toplayan Acun Ilıcalı İngiliz kulübü Hull City'yi aldıktan sonra yeni transferlerle de gündeme geliyor. Acun Ilıcalı'nın Hull i City le ilgili yeni teklifi ise dikkat çekiyor. İddiaya göre Ilıcalı Fenerbahçeli yıldızın peşinde...

Ünlü televizyon yapımcısı, yöneticisi ve iş insanı Acun Ilıcalı, Hull City'i satın aldıktan sonra transfer çalışmalarına hız verdi. Acun Ilıcalı'nın bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yıldızını transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.

Fenerbahçeli hangi yıldızı istiyor?

Tüm bu gelişmeler ışığında transfer girişimlerini hızlandıran Acun Ilıcalı'nın gündemine aldığı ilk isim belli oldu. Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'de forma giyen Miha Zajc'ı transfer etmek istediği ifade edildi.

Dijital spor içerik üreticisi Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, Miha Zajc'ı transfer etmek için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu. Sarı-lacivertlilerin bu teklife yanıtı henüz netlik kazanmadı.

23 maçta forma giydi

Sarı-lacivertli takımda bu sezon 23 karşılaşmada forma şansı bulan Miha Zajc toplamda bin 328 dakika sahada kalabildi. 27 yaşındaki Sloven orta saha bu mücadelelerde rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Miha Zajc kimdir?

Zajc, 1994 Slovenya doğumlu.24 yaşındaki oyuncu, 1.78 boyunda ve orta sahanın ortasında görev yapmakta. Ayrıca on numara pozisyonunda da forma giyebilmekte. Miha Zajc, futbol hayatına Slovenya'da Bilje takımı ile başladı. Sonrasında Interblock'ta altyapı eğitimini alan Zajc, kendini daha fazla gösterebileceği Bravo'ya transfer oldu. Bravo'dan Olimpija Ljubljana ve Celje'ye kiralanan, bu takımlarda gösterdiği performansla öne çıkmayı başaran Zajc, 2014'te 400 bin euro bonservis bedeliyle NK Olimpija Ljubljana kadrosuna katıldı. Ljubljana ekibinin formasıyla 70 maça çıkan Miha Zajc, 2017'nin ocak ayında 1.7 milyon Euro'ya Empoli'ye transfer oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.