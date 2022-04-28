Abdullah Avcı, Trabzonsporluları antrenmana davet etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de 30 Nisan Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Medical Park Stadı'nda yapılacak son antrenmana taraftarı davet etti.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda Abdullah Avcı, taraftarları cuma günü yapılacak antrenmana davet ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili taraftarlarımız, sene başından itibaren tribünlerde, dışarıda bana ve ekibe, takıma yaptığınız destekten dolayı teşekkür ederim. Bu zamana kadar savunmayı, hücumu hep beraber yaptık. Ne istediysem, ne mesaj verdiysem bunu yerine getirdiniz. Sizin de beraber antrenmanı seyretme ve beraber olma talebiniz oldu. Cuma akşamı 16.30'da Akyazı'da sizleri de beraber orada görmek istiyor ve bekliyorum." .