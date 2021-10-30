Abdullah Avcı: Trabzonspor'dan teklif aldığımda...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Avcı'nın Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamalar şöyle:

"RİZESPOR AZ KALSIN GALATASARAY'I YENİYORDU"

Her takımın kaliteli oyuncuları var. Rizespor'un 4 puanı var ama 12-13 puanı da olabilirdi. 3 hafta önce Galatasaray maçında penaltıyı atsa kazanıyordu, önde yetenekli oyuncu grubu var. Bu ligde geri düşüp çevirmek kolay değil, 3. kez oyuncularım başarıyor. 2 tanesi büyük takımlara karşı, geri dönmek biraz sabır, sakinlik ve oyun disiplinine sadık kalmak. Geri düştükten sonra formasyonu değiştirdik, 7-8 tane kağıt değiştirdik. Vazgeçmeden devam ettiler, oyun disiplinine sadık kaldılar. Hiçbir oyun kolay olmayacak ligde. Cuma akşamı kazandık, mutluyuz. Bakasetas ve Nwakaeme'nin süresi, sakatlanmadan onları götürmeye çalışıyoruz.

DERBİ SÖZLERİ

Beşiktaş maçı var, sonra 3. milli ara olacak. Oraya sağlıklı girmek istiyoruz. Beşiktaş maçı da 3 puanlık maç, geçen senenin şampiyonu, bizim bir ivmemiz var. Bakacağız, keyfini çıkararak hazırlanacağız.

AVCI CAMİADAN 3 ŞEY BEKLİYOR

Trabzonspor'dan teklif aldığımda analizi yaptım ve sunumu başkan ile yönetim kuruluna yaptım. Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi Uğurcan. Şampiyonluk isteyen bir takımda bunun olmaması lazımdı. Büyük takımın öne geçip, 32 puan verme gibi durumu olmaması lazım. Geçen sene takım savunmasında önemli mesafe kat ettik. Deplasmanda daha maç kaybetmedik, birçok rekor kırılıyor. Bu sene hücum opsiyonumuz daha fazla ama savunma duruşunu nasıl alacağımız da önemli. Sakinlik, sabır ve destek bekliyorum. Namağlubuz, ligin tepesindeyiz, devam edeceğiz. Dalgalanmalar olacak, bazen kaybedeceğiz de ama böyle gitmek ve destek görmek mutlu ediyor.

"BİRBİRİMİZE KARŞILIKLI İYİ GELDİK"

Mesleki anlamda çok güzel duygular. Kasım 10'da 1 seneyi dolduracağım. Seviyorum bu şehri, bu yörenin insanıyım. Birbirimize karşılıklı iyi geldik. Bir teknik adamın, futbolcunun taraftarın önünde böyle onore edilmesi sorumluluğumuzu arttırıyor, hepsine teşekkür ediyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.