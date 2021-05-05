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Abdullah Avcı'nın yeni gözdesi: Ahmetcan Kaplan

Trabzonspor teknik patronu Abdullah Avcı'nın stoper tandeminde denediği genç yetenek olan Ahmetcan Kaplan performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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05.05.2021 14:30:47
Abdullah Avcı'nın yeni gözdesi: Ahmetcan Kaplan

Teknik direktör Abdullah Avcı yeni sezonun kadrosunu şekillendirmeye çalışırken bir yandan da alt yapıdaki genç futbolcuları A takıma takviye etmeyi planlıyor.

Atakan'ın yerine Ahmetcan Kaplan

Abdullah Avcı'nın Atakan Gündüz'ü kalan haftalarda forma şansı vermediği gözden düşen ve genç oyuncunun yeni sezonda oynayabileceği bir takıma kiralanacağı belirtildi. Öte yandan Avcı'nın 2003 doğumlu ve alt yapıdan A takıma yükselen Ahmetcan Kaplan'ın antremanlarda beğendiği ve gelecek sezon için hazırladığı öğrenildi.

Ahmetcan Kaplan bu sezon U19 takımında 6 karşılaşmada forma giydi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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