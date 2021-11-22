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TIMETURK / SPOR / Abdullah Avcı: Kim ne yazarsa yazsın, ne çizerse çizsin biz sadece 3 puan kazandık

Abdullah Avcı: Kim ne yazarsa yazsın, ne çizerse çizsin biz sadece 3 puan kazandık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımının 3-0 galip geldiği Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

55 Dakika Önce
2021-11-22 23:36:58
Abdullah Avcı: Kim ne yazarsa yazsın, ne çizerse çizsin biz sadece 3 puan kazandık

rabzonspor, Süper Lig 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"İYİ BAŞLAMADIK AMA BAZEN BİREYSEL PERFORMANS DEVREYE GİRER"

İlk 15 dakika iyi başlayamadık. Sonrasında bireysel performanstan maça dönebilirsin. Nwakaeme, Djaniny, Cornelius doğru sonuçlandırdıkları ataklar. 45 dakikada 3 gol kolay değil. İlk yarı bunu elimize aldık. Rakip ceza sahasına çok fazla girdi ama kenar ortalar. Bütününde 3-0, böyle bir haftada çok önemli.

"KİM NE DERSE DESİN, BİZ HAFTA HAFTA DEVAM EDECEĞİZ!"

Bazen oyun istediğin gibi olmayabilir ama hedefe giderken oyuncu performansları belirleyici olabilir. Taraftarlarımızı bizi sevmeye ve destek olmaya devam etsinler. Hiçbir şey kazanmadık daha. Kim ne yazarsa yazsın, ne çizerse çizsin biz sadece 3 puan kazandık. 13. hafta bitti. Biz bugün itibariyle lideriz! Hafta hafta devam edeceğiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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