Abdullah Avcı’dan Trabzonspor taraftarlarına mesaj: 'Sene sonunda horonu hep beraber oynayacağız'

Süper Lig’de 15. hafta itibarıyla namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor ile zirvede yalnız yürüyüşünü sürdüren teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarlara verdiği mesajda, “Sene sonunda horonu hep beraber oynayacağız” dedi.

Süper Lig'de Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa adım adım yaklaşan Trabzonspor'da yüzler gülüyor.

Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı, taraftarlara verdiği mesajda ise, “Sene sonunda horonu hep beraber oynayacağız” dedi.

Uzun bir aradan sonra TrabzonSpor'u zirveye taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı da kariyer rekorunu kırdı.

Trabzonspor, Adana Demirspor galibiyetiyle Şenol Güneş'in 1995-96 sezonunda yakaladığı 26 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdı ve seriyi 27 maça çıkardı.

Ancak Trabzonspor'un yanı sıra Abdullah Avcı da kariyer rekorunu bordo-mavili ekipte kırmayı başardı.

Opta verilerine göre Abdullah Avcı teknik direktörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini yakaladı. Trabzonspor'daki son 8 maçından galibiyetle ayrılan Avcı kariyerinin zirvesine çıktı.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ne yaptı?

Abdullah Avcı ikinci sezonunu geçirdiği Trabzonspor'da ligde şu ana kadar 47 maça çıkarken yalnızca 3 mağlubiyet gördü. Avcı'nın takımı 14 kez rakipleriyle yenişemezken 30 kez galip geldi.

Ligde son yenilgisini geçen sezon Mart ayında Alanyaspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Trabzonspor o günden bu yana Süper Lig'de yenilmiyor. Trabzonspor bu süreçte 27 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik aldı.

“Sene sonunda horonu hep

beraber oynayacağız”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren başarılı teknik adam, ''Keyfimiz yerinde. Bıkmadan, daha fazla fedakarlık yaparak devam etmeliyiz. Her şeyden fedakarlık yapacağız.'' dedi. Stadı dolduran taraftarlarına da teşekkür eden Avcı, ''Onlarla beraber burada yürüyeceğiz. Sene sonunda horonu hep beraber oynayacağız.'' diye konuştu.

Takıma sadece şehrin değil bölgenin destek verdiğini vurgulayan Avcı, “Bize destek vermeye devam etsinler. Daha bir şey kazanmadık ama kazanmaya devam ederiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor 15 maçta yenilgi yüzü görmedi

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor, ligde oynadığı 15 karşılaşmada henüz yenilgi yüzü görmedi. Oynadığı maçların 12'sinden galibiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, galibiyet ve beraberlik başına aldığı parayla ise kasasını doldurmaya devam etti.

Tribünler de, kasa da doluyor

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre galibiyet başına 2 milyon 700 bin lira alan Trabzonspor, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin lira gelir elde etti. 12 galibiyette 32 milyon 400 bin lira elde eden bordo mavililer, 3 beraberlikte ise 4 milyon 200 bin lira alarak toplamda 36 milyon 600 bin lirayı kasasına koydu.

Ahmet Ağaoğlu, yeniden Trabzonspor başkanı seçildi

Öte yandan Bordo mavili camia tarihinin 47. Yönetim Kurulu'nu seçmek için sandık başına gitti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 'hayırlı olsun' dilekleriyle oyunu kullandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, tek aday olarak girdiği seçimi kazandı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 09.00'da başlayan kongrede, bordo-mavili kulübün 54 yıllık tarihindeki 47. Yönetim Kurulu seçildi. Yeni yönetim 3 yıl süreyle göreve yapacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.