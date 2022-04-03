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Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklaması: Kutlamalara başlasınlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 sona eren Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

13 Dakika Önce
2022-04-03 23:32:58
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk açıklaması: Kutlamalara başlasınlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 sona eren Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK TAKIMLARA YAKIŞIR BİR MAÇ OLDU"

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı, "Ligimizin son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar. Oyuncu kalitesinin, hoca değişikliğindeki verdiği reaksiyon... Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Bazen performans alamıyorsun, bunlar olur. Beşiktaş'a karşı rakip arkası koşular yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ta çok etkin oyuncular var. Büyük takımlara yakışır bir maç oldu. İkinci yarı oyunu istediğimiz yöne çevirdik. penaltı, sonrasında gol... Kırmızı karttan sonra yine golü aradık. Çıkış arayan takımlara karşı bu tip oyunlar normal." dedi.

"ÇOK DUYGULANDIM..."

Koreografi ile ilgili konuşan Abdullah Avcı "Taraftarlarımıza hazırlık için teşekkür ederim. Çok duygulandım, duygusal tarafım biraz fazla." açıklamasını yaptı.

ABDULLAH AVCI: BİZ ŞAMPİYON OLUYORUZ

Şampiyonlukla ilgili ilk kez net konuşan Abdullah Avcı "Biz şampiyon oluyoruz. Sadece resmiyetleşmesini bekliyoruz. Sanırım Ramazan sonunda şampiyonuz. Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar. Çifte bayram olacak. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz." ifadelerini kullandı. .

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