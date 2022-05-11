DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Lavrov'dan Arap Birliğine övgü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yeni atamalar
Myanmar: Direniş güçleri ülkenin yarısını kontrol ediyor
Yellen’den küresel ekonomide oynaklık uyarısı
Abdullah Avcı'dan flaş maç sonu açıklaması: Biz bu ülkenin şampiyonuyuz
İran, casuslukla suçladığı akademisyeni idam edecek
Ünlü iş kadını Mariana Morais Over The Top SEO’nun %20 hissesini aldı
ABD istihbaratı: Putin, sıkıyönetim ilan edebilir
iPod üretimi durduruldu
Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltti
Nebati: Fırsatçılara af yok
Elon Musk, Trump'ın yasağını kaldıracak
Göl kurudukça insan cesedi çıkıyor
Miras tartışmasında kardeşini öldürdü

TIMETURK / SPOR / Abdullah Avcı'dan flaş maç sonu açıklaması: Biz bu ülkenin şampiyonuyuz

Abdullah Avcı'dan flaş maç sonu açıklaması: Biz bu ülkenin şampiyonuyuz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Kayserispor'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Saat Önce
2022-05-11 00:25:12
Abdullah Avcı'dan flaş maç sonu açıklaması: Biz bu ülkenin şampiyonuyuz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Kayserispor'a kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kupada Kayserispor'a 4-2 yenildikleri maçı değerlendirdi.

"Biz bu ülkenin şampiyonuyuz''

Oyun için konuşan Avcı, "Böyle bir şiddetli baskı bekliyorduk. İlk devrenin başında 6-7 tane top kaybı yaptık. Bizim gibi bir takımın oyunun son döneminde 2 gol yememeli. Penaltı pozisyonunu net göremedim bir şey diyemem." dedi.

Kayserispor taraftarlarının sahaya yabancı madde atmasını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Biz bu ülkenin şampiyonuyuz. Geçen hafta Hatay'da bize saygı gösterdiler. Emniyet sahaya giren insanları kontrol etmiyor mu? Çakmak, su... Bir sürü şey yedik kafamıza. Ben oyunun içinde kalmak istiyorum. Bugün gerçekten çok üzüldüm yaşananlara. Kayserispor'a finalde başarılar dilerim." sözlerini kullandı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş