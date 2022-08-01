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ABD'de ağır sıklet maçı; Demirezen rakibini ezdi

ABD'deki ağır sıklet boks maçında Ali Eren Demirezen, Kownacki'yi yendi

4 Saat Önce
2022-08-01 07:59:20
ABD'de ağır sıklet maçı; Demirezen rakibini ezdi

ABD'de gerçekleştirilen ağır sıklet boks maçında Türk sporcu Ali Eren Demirezen, Polonyalı Adam Kownacki'yi mağlup etti.

New York kentindeki Barclays Center'da düzenlenen müsabakada Ali Eren Demirezen, 10 raunt üzerinde yapılan mücadele sonunda kazanan isim oldu.

Profesyonel boksta 4 Avrupa şampiyonluğu kazanan Demirezen, EC Boxing Kulübü ile 3. maçına çıktığı ABD'de rakibini mağlup etmeyi başardı. AA

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