A Milliler UEFA Uluslar Ligi'nde liderliğini sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü maçında deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

10'uncu dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan, penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Çağlar Söyüncü topa kafayı vurdu, kaleci Moris meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14'üncü dakikada ay-yıldızlı ekip gole çok yaklaştı. Orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Zeki, ceza sahasına kaçan Halil'e pasını attı. Halil yakın mesafeden şutunu attı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

19'uncu dakikada Lüksemburg'un gelişen atağında Dirk Carlson, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, top yandan auta gitti.

29'uncu dakikada gelişen milli takımın atağında Hakan Çalhanoğlu, sol kanattaki Halil'e pasını attı. Rakibinden kurtulan Halil, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Halil, kaleci Moris'i de geçip dar açıdan şutunu attı, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

35'inci dakikada ay-yıldızlı ekip penaltı kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde Çağlar arka direkte kafayı vurdu, Lüksemburg savunmasında Barreira topa eliyle müdahale etti, hakem Carvalho Nobre penaltı noktasını gösterdi.

37'inci dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlağı kaleci Moris'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

51'inci dakikada milli takım net bir fırsatı kullanamadı. Lüksemburg savunmasından seken topa Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından gelişine yerden çok sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Moris'ten döndü. Seken topu altıpas içinde önünde bulan Serdar'ın sert şutunda da top kaleci Moris'ten sekip taca gitti.

59'uncu dakikada ay-yıldızlı ekibin hızlı gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Salih Özcan, ters taraftan ceza sahasına hareketlenen Doğukan'a pasını gönderdi. Ceza sahasında topu istediği gibi kontrol edemeyen Doğukan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

72'inci dakikada Lüksemburg'un gelişen atağında sol kanattan Sebastien Thill'in altıpas önüne yaptığı ortaya Rodrigues kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

76'ıncı dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Dorukhan'ın pasıyla topla buluşan Serdar, rakibinden de topu söktü ve ceza sahasına girmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-2.

Mücadeleyi ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.

Milliler liderliğini sürdürdü

Gruptaki üçüncü maçını da kazanan Türkiye 9 puanla liderliğini sürdürdü. İlk yenilgisini alan Lüksemburg ise 6 puanla ikinci sırada kaldı.

Grubun diğer maçında ise Faroe Adaları, Litvanya'yı 2-1 mağlup etti. Faroe Adaları 3 puana yükselirken, puanla tanışamayan Litvanya son sırada kaldı.

Türkiye, gruptaki dördüncü maçını 14 Haziran Salı günü İzmir'de Litvanya ile oynarken, aynı gün Lüksemburg, Faroe Adaları'nı konuk edecek.

Milli Takım üçüncü maçında da gol yemedi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynadığı üçüncü maçında da kalesini gole kapattı.

Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden Türkiye, ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.

Üç maçta 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde gole izin vermedi.

Hakan Çalhanoğlu 15. golünü attı

A Milli Takımı, Lüksemburg deplasmanında öne geçiren golü penaltıdan atan Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı formayla gol sayısını 15'e yükseltti.

A Milli Takım ile 71. maçına çıkan Hakan, attığı 15 golle aday kadro içindeki en golcü oyuncu konumunda da bulunuyor. Hakan'ı 13 golle Cengiz Ünder takip ediyor.

Mücadelenin ikinci yarısında Hakan yerini Salih Özcan'a bıraktı. Hakan oyundan çıkınca, kaptanlık pazubandını Çağlar Söyüncü taktı.

Serdar Dursun 7'de 7 yaptı

Serdar Dursun, A Milli Takım'daki gollerine Lüksemburg karşısında da devam etti.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna girerek, ay-yıldızlı formayı 7. kez giyen Serdar, Lüksemburg'a attığı golle 7. kez gol sevinci yaşadı. AA .