A Milli Takımızın Play Off'taki rakipleri kimler? İşte Play Off'a kalan ülkeler
A Milli Takımımız Katar 2022 Dünya Kupası'na Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek Play Off biletini kaptı. Peki milli takımın Play Off'taki rakipleri kimler?
2021-11-17 00:48:16
A Milli Takımızın Katar 2022 Dünya Kupası'na katılmak için play off mücadelesi verecek. Peki milli takımın Play Off'taki rakipleri kimler?
A Milli takımın muhtemel rakipleri:
Portekiz
İtalya
İskoçya
Rusya
İsveç
Galler
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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