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TIMETURK / SPOR / A Milli Takımızın Play Off'taki rakipleri kimler? İşte Play Off'a kalan ülkeler

A Milli Takımızın Play Off'taki rakipleri kimler? İşte Play Off'a kalan ülkeler

A Milli Takımımız Katar 2022 Dünya Kupası'na Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek Play Off biletini kaptı. Peki milli takımın Play Off'taki rakipleri kimler?

2 Saat Önce
2021-11-17 00:48:16
A Milli Takımızın Play Off'taki rakipleri kimler? İşte Play Off'a kalan ülkeler

A Milli Takımızın Katar 2022 Dünya Kupası'na katılmak için play off mücadelesi verecek. Peki milli takımın Play Off'taki rakipleri kimler?

A Milli takımın muhtemel rakipleri:

Portekiz

İtalya

İskoçya

Rusya

İsveç

Galler

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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