A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Milli takımda; Cenk Özkaçar, Tiago Çukur, Dorukhan Toköz, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik kadroda yer almadı. İrfan Can Kahveci ile Serdar Gürler ise yeniden milli takım kadrosuna dahil edildi.

Ay-Yıldızlı ekip, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta 22 Eylül'de İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg ile, 25 Eylül'de ise deplasmanda Faroe Adaları ile mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİLER

Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Doğan Alemdar (Rennes)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS

Onur Bulut (Kayserispor)

Zeki Çelik (Roma)

Çağlar Söyüncü (Leicester)

Kaan Ayhan (Sassuolo)

Merih Demiral (Atalanta)

Ozan Kabak (Hoffenheim)

Eren Elmalı (Trabzonspor)

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Rıdvan Yılmaz (Rangers)

ORTA SAHA / FORVET

Cengiz Ünder (Marsilya)

Yunus Akgün (Galatasaray)

Berkan Kutlu (Galatasaray)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Orkun Kökçü (Feyenoord)

Salih Özcan, Dortmund

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Serdar Gürler (Başakşehir)

Enes Ünal (Getafe)

Halil Dervişoğlu (Burnley)

Serdar Dursun (Fenerbahçe) .