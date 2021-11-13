DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bahçeli'den 'Başak Cengiz' açıklaması: Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasının takipçisi olacağım
Ukrayna: Güney sınırlarımıza gemisavar füze sistemi yerleştireceğiz
Sudan’da askeri yönetim karşıtı protestolarda ölü sayısı 5’e yükseldi
Bakan Elvan: Doğalgaz 100 liraya mal oluyor, 25 liraya veriyoruz
Libya: Seçimler 3 ay ertelenebilir
Katılım bankaları İslam ülkelerindeki sermayeyi Türkiye'ye çekecek
Sudan’da askeri yönetim karşıtı protestolarda ölü sayısı 5’e yükseldi
ABD'de petrol sondajı tam gaz devam ediyor
İsrail'de ölümcül virüs tatbikatı
102 gündür açlık grevinde olan Kayid el-Fesfus ölüm riskiyle karşı karşıya
4.5G kotamızı ve faturaları nasıl etkiliyor?
Ekvador'da cezaevinde çatışma: 51 mahkum öldü
A Milli Takıma 2 isim daha çağırıldı
120 ülkeden 500 oyuncak bebeği var
Yeni film projesi Metehan ve Oğuz Kağan'ın hayatı olacak

TIMETURK / SPOR / A Milli Takıma 2 isim daha çağırıldı

A Milli Takıma 2 isim daha çağırıldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bugün Cebelitarık'ı ağırlayacak, 16 Kasım'da ise Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna 2 oyuncu dahil edildi.

2 Saat Önce
2021-11-13 19:27:11
A Milli Takıma 2 isim daha çağırıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'de forma giyen Tolga Ciğerci ile Trabzonspor'da oynayan Yusuf Sarı'nın aday kadroya çağrıldığı belirtildi.

İki futbolcunun Cebelitarık ile oynanacak karşılaşmanın ardından milli takım kampına katılacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Daha önce 3 kez A Milli Takım formasını giyen Tolga Ciğerci, son olarak ay-yıldızlıların 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı. Yusuf Sarı ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi." ifadeleri kullanıldı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş