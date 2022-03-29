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TIMETURK / SPOR / A Milli Takım özel maçta İtalya'ya 3-2 yenildi

A Milli Takım özel maçta İtalya'ya 3-2 yenildi

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.

31 Dakika Önce
2022-03-29 23:53:37
A Milli Takım özel maçta İtalya'ya 3-2 yenildi

4'üncü dakikada ay-yıldızlılar öne geçti. Enes Ünal'ın pasına hareketlenen Cengiz Ünder, ceza sahası içinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0

9'üncü dakikada Biraghi'nin sol kanattan ortasında Scamacca'nın bekletmenin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

16'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı yakınından vuruşunda top üstten auta gitti.

35'üncü dakikada İtalya beraberliği yakaladı. Biraghi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cristante'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

38'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci Altay Bayındır'ın kısa düşen şutunda topu önünde bulan Raspadori'nin vuruşunda top ağlara gitti: 2-1

45'üncü dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun bekletmeden sert şutunu kaleci Donnarumma güçlükle kornere çeldi.

50'üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun kaleye yakın yerden kullandığı frikik atışında kaleci Donnarumma topu kornere çeldi.

69'üncü dakikada İtalya ekibi farkı 2'ye çıkardı. Zaccagni'nin ortasında ceza sahası içinde Biraghi'nin indirdiği topu önünde bulan Raspadori'nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-3

83'üncü dakikada ay-yıldızlı ekip farkı 1'e indirdi. Cengiz Ünder'in sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Çağlar Söyüncü'nün indirdiği topu altıpas içinde tamamlayan Serdar Dursun meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

84'üncü dakikada Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasında Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Donnarumma, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

Karşılaşma İtalya'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı. AA .

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