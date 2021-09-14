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TIMETURK / SPOR / A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. Almanya U21 Takımı’nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman teknik adam, İstanbul’a geldi. Kuntz’un önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

24 Dakika Önce
2021-09-14 16:45:45
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yöneticisi Hamit Altıntop önderliğinde birçok teknik adamla görüşmeler sağlayan TFF, Almanya U21 Takımı'nı çalıştıran, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Stefan Kuntz'a teklif götürdü.

Alman teknik adamla her konuda anlaşma sağlanırken; Kuntz görüşmeler için İstanbul'a geldi. Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Hamit Altıntop ile son bir görüşme gerçekleştirecek ve bugün yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu toplantısında da onaylanması halinde resmi sözleşmeye imza atacak.

Öte yandan, tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarından birinin de Türk olacağı öğrenildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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