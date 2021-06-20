DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Fatih Terim’den Burak Elmas’a yanıt
Sezgin Baran Korkmaz'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
Sisi'den Libya hükümetine destek mesajı
Türkiye'de koronavirüs bilançosu: 5 bin 91 yeni vaka, 63 can kaybı
CHP’li vekil İslam’dan PTT’ye tepki: Bu yanlışı acilen düzeltin
'Omerta' ve FBI'ın 'mafya kutsal kitabı'
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD'yi ziyaret edecek
Türkiye İsviçre maçı izle | Türkiye İsviçre maçı canlı HD İZLE
Türkiye İsviçre maçı izle | Türkiye İsviçre maçı canlı HD İZLE
İsviçre ile ilk maçta 5-1 kaybettik
Deprem sonrası çatlak oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
Evliya Çelebi seyahatnamesini bir oturuşta yazdı
Libya Başbakanı Dibeybe: Bölünme dönemi geri dönmeksizin gitti
Ahmet Hakan: 'Aslanlar ha! Aybüke öğretmenin de acılı bir babası var'
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'tan ''Fatih Terim'' açıklaması

A Milli Takım EURO 2020'ye veda etti

EURO 2020 A Grubu 3. maçında A Milli Takımı ile İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu

ABONE OL

Google News - Timeturk
20.06.2021 17:46:31
A Milli Takım EURO 2020'ye veda etti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

  1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Embolo, ceza sahasına girmeden çaprazdan sert vurdu, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
  2. dakikada Seferovic, ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çektiği şutu, kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
  3. dakikada A Milli Takım farkı 1'e indirdi. Hakan Çalhanoğlu'ndan aldığı pasla İsviçre ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci, ayak içiyle köşeye çok sert bir top gönderdi ve fileleri havalandırdı: 2-1.
  4. dakikada İsviçre farkı yeniden 2'ye yükseltti. Sol kanattan hızlı gelişen İsviçre atağında, Zuber penaltı noktası üzerine yerden sert bir top gönderdi. Shaqiri boş pozisyonda bu topa sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.
  5. dakikada İsviçre, ay-yıldızlı ekibin ceza yayının içinden serbest vuruş kazandı. Xhaka'nın kullandığı frikikte top yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
  6. dakikada milli takım etkili geldi. Cengiz, rakip yarı sahada buluştuğu topla kaleye yöneldi. Cengiz ceza sahasına girmeden çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
  7. dakikada milli takım gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde top ters tarafa açıldı. Yusuf'un penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Mert Müldür gelişine vurdu, kaleci Sommer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma İsviçre'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş