A Milli Takım EURO 2020 kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir'e yer vermedi.