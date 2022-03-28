A Milli Takım'dan Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret

TFF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, A Milli Takım kafilesi, Ahmet Çalık'ın kardeşi Emir'i de eğitim gördüğü liseden alarak ziyaret için Çalık ailesinin evine geçti.