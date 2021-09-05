A Milli Takım, Cebelitarık'ı 3 golle geçti

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Galibiyeti getiren golleri Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman kaydetti.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Galibiyeti getiren golleri Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman kaydetti.

Cebelitarık ile Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında karşı karşıya geldi.

İlk devresi 0-0 biten mücadeleyi A Milli Takım, 3-0'lık skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Enes Ünal ile penaltı kaçıran Milliler, ilk 45 dakikada gol bulamadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Halil Dervişoğlu, 54. dakikada bulduğu golle Milli Takım'ı öne geçirdi.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde ise ilk golün asistini yapan Hakan Çalhanoğlu sahne aldı ve farkı 2'ye çıkardı. Son sözü 83. dakikada Kenan Karaman söyledi.

Bu sonuçla birlikte A Milli Takım puanını 11'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Cebelitarık ise henüz puanla tanışamadı.

Elemelerin altıncı maçında Ay-Yıldızlılar, Hollanda'ya konuk olacak. Cebelitarık ise deplasmanda Norveç ile karşılaşacak.

Puan durumu

1) Türkiye - 11 puan

2) Hollanda - 10 puan

3) Norveç - 10 puan

4) Karadağ - 7 puan

5) Letonya - 4 puan

6) Cebelitarık - 0 puan

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

2. dakikada milli takım penaltı kazandı. Kaan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Efecan, Britto'nun müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Kristo Tohver Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 4. dakikada atışı kullanan Enes Ünal penaltıdan yararlanamadı. Kaleci Coleing, sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

12. dakikada ay-yıldızlı ekip sol kanattan Orkun ile korneri kullandı. Arka direğe doğru gelen topu altı pas içinde Kaan Ayhan kafasıyla içeriye çevirdi, boşta kalan topa Mert Müldür yakın mesafeden sert vurdu, kaleci Coleing ayağıyla golü engelledi.

43. dakikada Cebelitarık kalecisi Coleing'in uzun vuruşunda topu Çağlar'dan kapan De Barr, ceza sahasına doğru ilerledi. De Barr, ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı kaleci Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

46. dakikada Cebelitarık gole çok yaklaştı. De Barr'ın ceza yayı üstünden şutunda kaleci Uğurcan'ın da parmaklarının ucuna da değen top yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

54. dakikada milli takım öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'ndan aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Halil, sol ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

65. dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Efecan'la paslaşan Hakan Çalhanoğlu, rakip ceza sahasına yaklaştı, ceza yayı önünden çok sert vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı: 0-2.

68. dakikada ay-yıldızlı ekibin gelişen atağında Yusuf'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kenan, açısını düzeltip yerden şutunu attı, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

78. dakikada Cebelitarık gole yaklaştı. Pons'un sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Chipolina kafayı vurdu, Uğurcan yattı ve topu köşeden çıkardı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

83. dakikada milli takım 3. golünü buldu. Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Kenan Karaman dönerek vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

89. dakikada Halil Dervişoğlu'nun kaptığı topu Yusuf Yazıcı rakip ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu'na gönderdi. Hakan dar açıdan aşırtma bir vuruş yaptı, yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Müsabaka ay-yıldızlı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

Cebelitarık: Coeling, Torrilla, Chipolina, Mouelhi, Britto, Sergeant, Wiseman, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Mert Müldür, Taylan, Efecan, Orkun, Yusuf, Kerem, Enes.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.