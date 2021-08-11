A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı

Sırbistan, Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 18 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Takımı'nın kadrosu belli oldu.