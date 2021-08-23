A Milli Kadın Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yendi.

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.

Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda yarın 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.