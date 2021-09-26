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TIMETURK / SPOR / A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un ilk yardımcısı belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un ilk yardımcısı belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu.

2 Saat Önce
2021-09-26 15:53:14
A Milli Futbol Takımı'nda Kuntz'un ilk yardımcısı belli oldu

Teknik direktörlük kariyerinde Alman ekipleri VfR Mannheim, Waldhof Mannheim, Sandhausen ve Hannover 96'yı çalıştıran 40 yaşındaki Kenan Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuntz yönetimindeki A Milli Takım'ın teknik heyetinde yer alacağını duyurdu.

Kenan Koçak, paylaşımında şunları kaydetti:

"Benim için artık gurur verici bir dönem başlıyor. A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinde görev yapmak üzere yeni yapılanmanın bir parçası oldum. Bu doğrultuda bana güvenerek, harika bir ekiple çalışma fırsatı veren Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de başlayıp devam eden hayat yolculuğumda karşıma birçok dönüm noktası çıktı ve hepsi içlerinde büyük sorumluluklar barındırdı. Ay-yıldızlı formanın ağırlığı ve getirdiği sorumlulukların bilinciyle elimizden geleni yapacağız."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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