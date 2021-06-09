DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Ot gibi yaşamayı' çürüten bitkiler
Moğolistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Rusya açıkladı: Putin ile Biden, Ukrayna'yı görüşecek
Japonya Başbakanı Suga: Aşılama kasıma kadar tamamlanacak
Bayramınızı oturarak 'kurban' etmeyin!
ABD 500 milyon doz Pfizer aşısı satın alacak
İşte dünyanın en değerli pulu: Fiyatı 8.3 milyon dolar
A Milli Futbol Takımı, İtalya'da
Putin'den NATO uyarısı: 'ABD füzeleri...'
Diyanet'in Reis'likten Başkanlığa geçişi
Hande Erçel özür dilemek zorunda kaldı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye, NATO müttefiki gibi davranmıyor
Çavuşoğlu’ndan ABD’ye rest: Patriot olmazsa farklı bir hava savunma sistemi alırız
Mezarlıklara neden su dökülür? Su dökmenin sırrı nedir?
Polonya’dan ''AstraZeneca'' kararı

A Milli Futbol Takımı, İtalya'da

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Roma'ya geldi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
09.06.2021 22:52:12
A Milli Futbol Takımı, İtalya'da

Kamp çalışmalarını sürdürdüğü Almanya'daki Paderborn Havalimanı'ndan hareket eden ay-yıldızlı ekip, Roma'daki Leonardo da Vinci Havalimanı'na ulaştı.

Kafileyi havalimanında, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Milli takım, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılıp, konaklayacağı A. Roma Lifestyle Otel'e geldi. Ay-yıldızlı ekibin otele gelişini az sayıda Türk taraftar da takip etti.

Otel etrafında alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekerken, bir polis helikopteri de milli takımın gelişi sırasında otel çevresinde tur attı.

Ay-yıldızlı ekibi otele girişi sırasında, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan karşıladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş