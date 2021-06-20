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A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalini şampiyonlukla kapattı.

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20.06.2021 23:34:47
A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu.

Filenin Efeleri ligde oynadığı 8 maçı da kazanırken yarı finalde Estonya'yı (3-2) finalde de Ukrayna'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Ligde rakiplerine yalnızca 5 set veren milli takımda Ukrayna karşısında Adis Lagumdzija 23 sayıyla en skorer isim olurken Yiğit 16, Burak 9, Murat ve Oğuzhan 4'er, Efe 2, Ahmet ve Arda 1'er sayıyla katkı sağladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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