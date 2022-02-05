7 gollü maça Cengiz Ünder damga vurdu

Marsilya, Ligue 1'in 23. haftasında konuk ettiği Angers'i 5-2 mağlup etti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. 64'te oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder, maça 1 gol 1 asistle damgasını vurmayı başardı.

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 23'üncü haftasında Angers'i konuk etti. Maça şok bir başlangıç yapan Marsilya, 18'de Arkadiusz Milik'le farkı 1'e indirdi, 21'de Gerson'la eşitliği yakaladı. İlk 45 dakika 2-2 sona ererken ikinci yarı Marsilya fırtınası esti. 64'te Cedric Bakambu'nun yerine oyuna giren milli futbolcu Cengiz Ünder, maçın kaderini değiştiren isim oldu.

İşte son dakika haberinin detayları...

ANGERS HIZLI BAŞLADI

Angers'in ön alanda yaptığı baskı golü getirdi. Fulgini, Marsilya savunmasının hata yaptığı pozisyonda dar açıdan sert bir vuruşla uzak direğin dibinden rakip fileleri havalandırdı. Angers, Marsilya deplasmanında 8'inci dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

3 DAKİKADA 2'NCİ GOL

Velodrome Stadyumu'nda 11'inci dakikada büyük bir şok yaşandı. Fulgini'nin ceza sahası yayı üzerindeki pasında Nabil Bentaleb'in yerden sert şutunda top savunmaya çarparak filelerle buluştu. Angers, Marsilya deplasmanında 11'inci dakikada 2-0 öne geçti.

MARSILYA FARKI 1'E İNDİRDİ

Kritik mücadelede dakikalar 18'i gösterdiğinde Guendouzi'nin pasında çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalacak pozisyonda topla buluşan Milik aşırtma bir vuruş denedi. Milik'in yaptığı aşırtma vuruş, filelere gitti: 1-2.

BİR GOL DAHA

Heyecan dolu karşılaşmada Marsilya 21'inci dakikada geri döndü. Orta alanda kazanılan topu önünde bulan Gerson'un ceza sahası dışından sol ayağıyla yerden sert vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

CENGİZ ÜNDER OYUNA GİRDİ

Kritik maçın 64'üncü dakikasında Cengiz Ünder oyuna dahil oldu. Bakambu'nun yerine oyuna dahil olan milli futbolcumuz, Jorge Sampaoli'nin müdahalesiyle kalan sürede görev yaptı.

MARSILYA ÜSTÜNLÜĞÜ BULDU

Marsilya müsabakanın 70'inci dakikasında geri dönüşü tamamladı. Angers savunmasının arkasına hareketlenen Gerson'un ortasında kafasıyla aşırtma bir vuruş yapan Milik, skoru 3-2'ye getirdi. Marsilya öne geçti.

CENGİZ'DEN ASİST, MILIK AFFETMEDİ

Ev sahibi ekip 78'inci dakikada farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in ceza sahasına gönderdiği topu Milik düzgün bir dokunuşla filelere gönderdi. Bu golle birlikte skor 4-2'ye geldi. Milik hat-trick yaptı.

CENGİZ'DEN MUHTEŞEM GOL

Sağ kanattan yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Cengiz Ünder, ceza sahası dışında topa çok sert bir vuruş yaptı. Milli futbolcumuzun şutunda meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti. Marsilya bu golle birlikte 85'te 5-2'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca Marsilya 3 puanın sahibi oldu.

9 GOL, 2 ASİST

Marsilya'nın sezon başında transfer ettiği Cengiz Ünder, Fransız ekibinde 26 müsabakada görev aldı. Tecrübeli oyuncumuz rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Cengiz Ünder takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi.

Sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılan ve 43 puana yükselen Marsilya, lider PSG'yi takibini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Angers ise 29 puanla 12. sırada kaldı.

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