7 gol attık 19 gol yedik

Türk milli takımı İtalya ile ilk karşılaşmasını 1949'da yaptı. En farklı yenilgimiz ise 6-0. Özel ve resmi maçlar dahil 19 gol yerken rakibin filelerini 7 kez havalandırdık

A milli takımımız bu gece İtalya'nın başkenti Roma'da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup maçlarında A grubu'nun ilk maçında İtalya ile Türkiye Saati ile 22:00 'de karşı karşıya gelecek.

Ertelenen turnuvada ilk maçımız İtalya ile

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020), koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Şampiyona, 2020 yılının 60'ncı yıldönümü olması nedeniyle özel bir formatta yapılacak.Türkiye de bu turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar arasında ve A Grubu'nda yer aldı. A Milli Takım, turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak.

Kasım ayı sonunda yapılan kura çekimi sonucunda, Türkiye, finallerde A Grubu'nda yer alacak ve rakipleri ise İtalya, Galler ve İsviçre. A milliler grubunun ilk maçını bu akşam oynayacak.

İtalya ile oynanan tarihi maçlar

Peki Türkiye ile İtalya arasında tarihi süreç içerisinde hangi maçları yaptık ve nasıl sonuçlar aldık.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun A milli takım maçlarına yönelik sitesinde yer verdiği bilgilere dayanarak yaptığımız analizde de çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor:

İşte Türkiye-İtalya milli takımlarını tarihi mücadelesinin röntgeni:

İtalya ile ile tarihimizde ilk kez Akdeniz Oyunlarında 1949 yılında İtalya deplasmanında maç yaptık ve maçı 3-2 kaybettik.

Yıl 1953'te yine Akdeniz Oyunlarında evimizde İtalya'yı 1-0 yenmeyi başardık.

1955'te Akdeniz oyunlarında 1955 yılında yapılan İtalya'daki maçta ise 1-1'lik beraberlik elde ettik.

1962 yılında Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında tarihi bir farkla İtalya'ya 6-0 İtalya'da yenildik.

Bu maçın rövanşında evimizde de 1-0 mağlup olduk.

1973 yılında Dünya şampiyonası elemelerinde İtalya'da 0-0'lık beraberlik elde edildi.

Maçın rövanşında ise evimizde 1-0 mağlup olduk.

Yıl 1978 A milli özel maçta İtalya'da 1-0 yenildik.

Yıl 1984 evimizde yaptığımız özel maçta 2-1 yenildik.

2000 yılında Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde İtalya ile evimizde oynadık ve 2-1 kaybettik.

2002 tarihinde yaptığımız özel maçta ise İtalya'da 1-1 berebere kaldık.

2006 yılında yapılan özel maçta yine deplasmanda 1-1'lik skor elde ettik.

4 yılda bir düzenlenen turnuva

Avrupa Futbol Şampiyonası, 1960'tan beri UEFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen etkinlik.

Avrupa Uluslar Kupası adıyla kurulduktan sonra 1968'de isim değiştirdi. Turnuva ülkelerin millî futbol takımları seviyesinde gerçekleştiriliyor.

Turnuvaya katılabilmek için ülkeler ön eleme oynamak zorunda.. Avrupa Futbol şampiyonasını kazanan takım ayrıca FIFA Konfederasyonlar Kupasına katılma hakkı elde edilyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.