68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçını canlı izle! 3.Lig Play Off
3.Lig Play Off çeyrek final ilk maçında 68 Aksaray Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Iğdır FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?
2022-05-13 15:36:57
3.Lig Play Off çeyrek final ilk maçında 68 Aksaray Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Iğdır FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?
68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı hangi gün ve saatte?
68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı 13 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da oynanacak.
68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK 3.Lig Play Off çeyrek final ilk maçında karşılaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka TRT KURDİ'den naklen yayınlanacak.
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