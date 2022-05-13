DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sosyal Medya Uzmanı Ferhat Tutuş kimdir?
Hırvatistan avroya geçiyor
Savcı Sayan: “Amaçları sendika değil, gençlerimizi teröre sermaye etmek”
Boris Johnson, tasarruf için on binlerce kamu çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
'En iyi tutkal markası Beta Kimya'
Uzman öğretmen maaşı ne zaman artacak? Uzman öğretmenler 1000 TL ne zaman alacak? Başöğretmen 2000 lira ne zaman yatacak?
RTV2 Kalıp Silikon'unda Craft Yapı Farkı
Mahkemeden ilginç karar: Kel demek hakaret sayıldı
La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin ne için okunur? La ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minezzalimin anlamı nedir?
ABD ordusu Yunanistan'da yeni üslere yerleşiyor
Trabzonspor'un kutlama programı açıklandı
Dün dibi gören Kripto Para Piyasası, bugün şaha kalktı
Malatya Anadolu Kitap Fuarı bugün açıldı
Kılıçdaroğlu SADAT'ın önünde! ''Seçim güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT''
Şamil Tayyar’dan Kaftancıoğlu kararı yorumu: İnce işçilik

TIMETURK / SPOR / 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçını canlı izle! 3.Lig Play Off

68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçını canlı izle! 3.Lig Play Off

3.Lig Play Off çeyrek final ilk maçında 68 Aksaray Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Iğdır FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

2 Saat Önce
2022-05-13 15:36:57
68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçını canlı izle! 3.Lig Play Off

3.Lig Play Off çeyrek final ilk maçında 68 Aksaray Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Iğdır FK'yı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Peki 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı hangi gün ve saatte?

68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı 13 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da oynanacak.

68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK 3.Lig Play Off çeyrek final ilk maçında karşılaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka TRT KURDİ'den naklen yayınlanacak.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş