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TIMETURK / SPOR / 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı. Organizasyonda 3 gün boyunca 2 bin 160 pehlivan, rakibinin sırtını yere getirmek için mücadele verecek.

2 Saat Önce
2021-07-09 09:51:22
660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

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660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı.

Organizasyonda 3 gün boyunca 2 bin 160 pehlivan, rakibinin sırtını yere getirmek için mücadele verecek.

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Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik 1 boy pehlivanları, rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı.

Sarayiçi'ndeki organizasyonun ilk gününde mücadeleler saat 18.00'deki resmi açılış törenine kadar sürecek.

Bu yıl minik 1 boyda 75, minik 2 boyda 100, teşvik 1 boyda 119, teşvik 2 boyda 166, tozkoparan boyda 206, ayak boyunda 197, deste küçük boyda 265, deste orta boyda 154, deste büyük boyda 105, küçük orta küçük boyda 380, küçük orta büyük boyda 146, büyük orta boyda 100, başaltında 94, baş boyunda ise 53 pehlivan mücadele edecek.

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Başpehlivanlardan annesi geçen hafta vefat eden "Dadaşların turbosu" olarak anılan Hamza Köseoğlu, bir televizyon programında yayınlanan yarışmada yer aldığı için hazırlanma şansını yakalayamayan "Sarı fırtına" İsmail Balaban, Nedim Gürel, Cenk İldem, İsmail Güzel, Okan Acar ise bu yıl için kayıt yaptırmadı.

Organizasyon, 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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