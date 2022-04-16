57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. etap tamamlandı

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) yedinci etabını Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin 7. gününde 135,3 kilometrelik Gelibolu-Tekirdağ etabı geçildi. Yarışa, 25 takımdan 153 bisikletçi katıldı.

Gelibolu Fener Parkı'ndan start alan bisikletçiler, Koruköy'den geçerek Şarköy'e ulaştı. Kavakköy, Yeniköy, Yörgüç, Yayaköy, Çınarlı ve Kirazlı yönüne devam etti. Uçmakdere'yi geride bırakan sporcular, Hoşköy, Gaziköy ve Altınova'yı görerek Tekirdağ'da finiş yaptı.

Yarışın bitimine yaklaşık 30 kilometre kala kaçış gerçekleştiren Israel-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin, Fransa'nın Arkea Samsic Fransız Nicolas Edet ve Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine, uzun süre pelotonun önünde gitti. Genel klasman lideri Eduardo Sepulveda ise bu kaçışa cevap veremeyince geride kaldı.

Uzun süre yakalanmayan üçlüden Patrick Bevin 3 saat 21 dakika 2 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Yarışı Jay Vine 2 saniye farkla ikinci, Nicolas Edet ise 4 saniye farkla üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasman liderliği el değiştirdi

Tour of Türkiye'de genel klasman liderliğini Patrick Bevin ele geçirdi.

Gelibolu-Tekirdağ etabına genel klasman lideri olarak İtalya'nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda başladı. Bevin ise rakibinin 11 saniye gerisinde yer alıyordu. Etapta büyük bir mücadeleyle rakibini geride bırakan Bevin, liderlik koltuğuna oturdu. İkinci sırada 20 saniye farkla Vine yer alırken Sepulveda 40 saniye farkla üçüncü sıraya geriledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden milli bisikletçi Mustafa Sayar, genel klasmanda 9. sırada yer buldu.

Mayolar

Patrick Bevin, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda son etapta genel klasman liderinin taşıdığı turkuaz mayoyu Eduardo Sepulveda'dan devraldı.

Belçikalı Jasper Philipsen sprint liderinin giydiği yeşil mayoyu kaptırmadı.

ABD'nin Wildlife Generation Pro takımından Noah Granigan da en iyi tırmanışçının giydiği kırmızı mayoyu korudu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Batuhan Özgür, Türkiye güzellikleri mayosunu (Beyaz) kaptırmadı.

5 farklı genel klasman lideri

Turda geride kalan 7 etapta 5 farklı bisikletçi genel klasmanda liderliğe yükseldi.

İlk gün Belçika'nın Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan, ikinci gün Avustralya'nın BikeExchange-Jayco takımından Avustralyalı Kaden Alexander Groves, üçüncü gün ise Jasper Philipsen genel klasmanda liderliğini aldı.

Dördüncü günde geçilen İzmir-Manisa etabında liderliği ele alan Sepulveda da bu konumunu koruyamadı ve son etap öncesi koltuğu Bevin'e bırakmak zorunda kaldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin şanssızlığı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Türkiye şampiyonu bisikletçisi Onur Balkan ile Ukraynalı sporcusu Vitaliy Buts, yarışı tamamlayamadı.

Türkiye güzellikleri mayosu için iddiası bulunan Buts karıştığı kaza sonucu ambulansla hastaneye götürüldü ve etaba devam edemedi. Takımın önemli isimlerinden Onur da yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Son etap İstanbul'da

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. ve son etabı yarın İstanbul'da düzenlenecek.

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayacak 141,1 kilometrelik etapta sporcular, Dolmabahçe, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Kuruçeşme'den geçerek Bebek yönüne devam edecek. Baltalimanı'ndan dönecek parkur, Büyükdere Caddesi ve Levent yönüne devam edecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu yakasına geçecek bisikletçiler, Beylerbeyi, Üsküdar, Harem, Hasanpaşa, Fenerbahçe, Kalamış'tan geçerek Bostancı'ya yönelecek. Bostancı'dan dönecek sporcular, Avrasya Tüneli üzerinden yeniden Avrupa'ya geçecek.

Sirkeci, Aksaray, Kennedy Caddesi'ni kat edecek sporcular, Eminönü İskelesi, Balat, Galata Köprüsü'nü görerek Taksim'de finiş yapacak.

Yarış boyunca bisikletçiler 2 kez kıta değiştirecek. Daha önce 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen sporcular, böylelikle dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışında 3 kez kıta değiştirmiş olacak.

Patrick Bevin: Avrupa'daki hiçbir yarışta tarihi önem taşıyan böyle bir etap yok

Yeni Zelandalı Patrick Bevin, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son 30 kilometreyi 3 kişilik kaçış gurubuyla bitiren Bevin, "Kaçış grubundayken en çok çalışmayı ve işi ben yaptım. Onlar sprint bekliyordu ancak son 700 metrede sprinte bırakmadan çok erken bir atağa çıkarak etabı rahatlıkla aldım." dedi.

Fransa'da düzenlenen turda kaza geçirdiğini aktaran 31 yaşındaki bisikletçi, "Şubat ayı başında Fransa'da kaza geçirdim ve kemiğimi kırdım. Zor günler geçirdim. Uzun süre sakat kaldım ve formumu kaybettim. Buradaki yarış için yeniden antrenmanlarımı gerçekleştirdim. Buraya genel klasman adayı olarak geldim. Kraliçe etap olan Spil'de hayal kırıklığına uğradık ve zaman kaybettik. Takım olarak sonuna kadar mücadele etmeye karar vermiştik. Zamanı kapatacaktık ve bugün her şey yolunda gitti." diye konuştu.

Bevin, Gelibolu-Tekirdağ etabına büyük bir zaman farkıyla başladığını anlatarak, "Etap öncesi zaman farkı çok büyük gibi gözüküyordu. Bir takım bonuslar kazanarak bu farkı kapatmak mümkün değildi. O yüzden daha sert bir darbe yapmamız gerekiyordu. Bugünkü planımız da ikinci tırmanışın başında atak yaparak daha büyük bir zaman farkı yakalayarak öne geçmekti. Bu planımızı da başardık." ifadelerini kullandı.

Edremit-Eceabat etabının Anzaklar için önemine değinen Patrick Bevin, "Dünkü etap çok anlamlıydı. Avrupa'daki hiçbir yarışta tarihi önem taşıyan böyle bir etap yok. Türkiye'de böyle bir etapta hem yarıştık hem de manevi duyguları yaşadık. Bunun için de burada yarışmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

"Tur daha bitmedi"

Son etap öncesi genel klasman liderliğini alan Yeni Zelandalı bisikletçi, İstanbul'da şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi.

"Tur daha bitmedi." diyen Bevin, "Henüz bir etap daha var. Son etapta da bir şeyler olabilir. Onun için şampiyonluk tamamen cepte değil. Takım halinde çok dikkatli olacağız. Gerekli tüm önlemleri alarak herhangi kötü bir sürpriz olmaması için dikkatli davranacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Turun genel parkur profilini değerlendiren tecrübeli bisikletçi, "Bugünkü etap çok büyük bir tırmanış olmamasına rağmen sürekli iniş ve çıkış gösteren, değişken eğimlere sahip olmasından dolayı zorlayıcıydı. En zevk aldığım ise Edremit-Eceabat etabıydı. Hem de manevi öneminden dolayı dünkü etap benim için en keyif verici ve en anlamlı etaptı." ifadelerini kullandı.

Bevin, yakın zamanda Çanakkale'ye gelerek şehitlikleri ve atalarının mezarlarını ziyaret edeceğini sözlerine ekledi. AA .