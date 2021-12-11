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TIMETURK / SPOR / 52 Orduspor FK - Şile Yıldız maçı canlı yayınlanacak mı?

52 Orduspor FK - Şile Yıldız maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de 16.haftanın açılış maçında 52 Orduspor FK - Şile Yıldız karşılaşıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?

3 Saat Önce
2021-12-11 09:38:10
52 Orduspor FK - Şile Yıldız maçı canlı yayınlanacak mı?

TFF 3.Lig'de 16.haftanın açılış maçında 52 Orduspor FK - Şile Yıldız karşılaşıyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele canlı yayınlanacak mı?

52 Orduspor FK - Şile Yıldız maçı bugün saat 13:00'da başlarken mücadeleyi Ramazan Doğanay yönetecek.

52 Orduspor FK - Şile Yıldız maçı canlı yayınlanacak mı?

52 Orduspor FK - Şile Yıldız maçı TV 52 ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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