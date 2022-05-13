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TIMETURK / SPOR / 52 Orduspor FK - İskenderunspor maçını canlı izle! 3.Lig Play Off

52 Orduspor FK - İskenderunspor maçını canlı izle! 3.Lig Play Off

TFF 3.Lig Play Off çeyrek final ilk maçında 52 Orduspor FK kendi saha ve seyircisi önünde İskenderunspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki 52 Orduspor FK - İskenderunspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

7 Saat Önce
2022-05-13 19:14:22
52 Orduspor FK - İskenderunspor maçını canlı izle! 3.Lig Play Off

TFF 3.Lig Play Off çeyrek final ilk maçında 52 Orduspor FK kendi saha ve seyircisi önünde İskenderunspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki 52 Orduspor FK - İskenderunspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

52 Orduspor FK - İskenderunspor maçı hangi gün ve saatte?

52 Orduspor FK - İskenderunspor AŞ maçı 13 Mayıs Cuma akşamı saat 20:00'da oynanacak.

52 Orduspor FK - İskenderunspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

52 Orduspor FK - İskenderunspor 3.Lig play off çeyrek final ilk maçında karşılaşıyor. Nefesleri kesecek bu zorlu müsabaka TV 52 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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