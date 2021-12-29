30 Aralık hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar saat kaçta?
30 Aralık hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar saat kaçta? Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası 5. tura girdi. Peki ama 30 Aralık Perşembe günü hangi takımlar karşı karşıya gelecek. Bugünün maçları hangileri? İşte detayları...
2021-12-29 17:33:09
30 Aralık hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar saat kaçta? Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası 5. tura girdi. Peki ama 30 Aralık Perşembe günü hangi takımlar karşı karşıya gelecek. Bugünün maçları hangileri? İşte detayları...
30 Aralık hangi maçlar var?
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Malatya)
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon)
21.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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