30 Aralık hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar saat kaçta?

30 Aralık hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar saat kaçta? Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası 5. tura girdi. Peki ama 30 Aralık Perşembe günü hangi takımlar karşı karşıya gelecek. Bugünün maçları hangileri? İşte detayları...