DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
3 milli güreşçi finalde!
Müzakerelerde ne konuşuldu? Ukrayna’dan açıklama
Saç Ekimi Yaptırmadan Önce Dikkat... Este Favor Saç Ekim Merkezi Anlatıyor
Düğün Paketlerinde Bahar Fırsatları!
Müzakere sonuçları borsada kazandırdı
Berke Baran: Netflix’de sevilen diziye dahil mı oluyor?
ABD karıştı! Biden'a ‘Putin’ tepkisi büyüyor
Adnan Oktar'ın avukatlarına operasyon
OGS dönemi sona eriyor! Bakanlıktan açıklama
ABD: Trump Biden'a 6 puan fark attı
Rusya: Kiev ve Çernihiv’de operasyon duracak
TÜSİAD başkanı Orhan Turan kimdir? Orhan Turan ne iş yapıyor?
SEGEM sınavı ne zaman 2022?
Kalın, CNN'e konuştu: S-400 dosyası kapandı
İngiltere ilk kez bir Rus yatına el koydu

TIMETURK / SPOR / 3 milli güreşçi finalde!

3 milli güreşçi finalde!

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde milli sporcular Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Feyzullah Aktürk finale kaldı.

6 Dakika Önce
2022-03-29 19:19:45
3 milli güreşçi finalde!

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda yarı final müsabakaları yapıldı. Yarı finale çıkan 4 milli güreşçiden 3'ü finale yükselme başarısı gösterdi.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, 125 kilo yarı finalinde ev sahibi ülkeden Daniel Ligeti'yi 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek finale yükseldi. Macaristan'a 9. Avrupa şampiyonluğunu için gelen Taha, finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak.

İki Avrupa şampiyonluğu bulunan Süleyman Atlı, 61 kilo yarı finalinde Bulgar Georgi Valentinov Vangelov'u 6-3 yenerek adını finale yazdırdı. İlk kez 61 kiloda güreşen Süleyman, finalde Ermeni Arsen Harutyunyan ile karşı karşıya gelecek.

92 kilo yarı finalinde Gürcü Miriani Maisuradze'yi 5-2 mağlup eden 23 yaş altı Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk de altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı. Büyüklerde ilk kez Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılan Feyzullah, finalde Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev'in rakibi oldu.

86 kiloda Türkiye'yi temsil eden Osman Göçen, yarı finalde Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan San Marino'dan Myles Nazem Amine ile karşılaştı. Müsabaka 6-6 eşitlikle tamamlanırken, son puanı alan San Marinolu Amine finale yükseldi. Osman, yarın İsrailli Uri Kalashnikov ile bronz madalya maçı yapacak.

Öte yandan, 74 kilo çeyrek finalinde Küba asıllı İtalyan Frank Chamizo Marquez ile yaptığı müsabakayı dizinden sakatlandığı için tamamlayamayan Soner Demirtaş, Marquez'in finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etti. Soner, müsabakaya çıkması durumunda Gürcü Giorgi Sulava ile karşılaşacak.

Erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kiloda madalya maçları yarın gerçekleştirilecek. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş