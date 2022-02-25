27 Şubat Pazar hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? Süper Lig'in 27. haftası yine birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. Lider Trabzonspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Avrupa kupalarına katılabilmeyi hedefliyor. Galatasaray ise bu sene taraftarını mutlu edemedi. Spor severler 27 Şubat Pazar günü Süper Lig'de hangi maçların oynanacağını merak ediyor.

27 Şubat Pazar hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? Süper Lig'in 27. haftası yine birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. Lider Trabzonspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Avrupa kupalarına katılabilmeyi hedefliyor. Galatasaray ise bu sene taraftarını mutlu edemedi. Spor severler 27 Şubat Pazar günü Süper Lig'de hangi maçların oynanacağını merak ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği son haftalara girilmek üzere. Süper Lig mücadelesi'nde 26 hafta geride kalırken Trabzonspor liderliğini sürdürüyor. En yakın rakibine 14 puan fark atan Trabonsor'da şampiyonluk planları yapılmaya başlandı. İstanbul takımlarından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise bu sene taraftarlarını üzdü.

27 Şubat Pazar hangi takımın maçı var?

27 Şubat Pazar günü Süper Lig'in 27. haftasında 2 karşılaşma oynanacak. İşte 27 Şubat Süper Lig maç takvimi...

Bugün hangi maçlar var?

27 Şubat Pazar 13:30 ALTAY - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

27 Şubat Pazar 13:30 GZT GİRESUNSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

27 Şubat Pazar 16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

27 Şubat Pazar 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

27 Şubat Pazar 19:00 GALATASARAY A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

27 Şubat Pazartesi hangi takımın maçı var?

27 Şubat Pazartesi 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

Süper Lig 27. hafta puan durumu

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