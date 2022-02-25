DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Aleyna Çakır davasında flaş gelişme
Türkiye'den Afganistan'a ilaç yardımı
Odessa'nın işgali; Karadeniz'de Türkiye-Rusya ilişkileri gerilecek
Mazota zam mı geldi? Mazota ne kadar zam geldi? Mazot (motorin) ne kadar oldu?
Somali'deki yumurta üretim tesisine destek
Avrupa birliği Putin ve Lavrol'a yaptırım mı uygulayacak? Avrupa Birliği Putin'in mal varlığına el mi koydu?
Kazak halkı, Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı
26 Şubat hangi maçlar var? Süper Lig bugün ve yarın hangi maçlar var?
İHH'dan Gazze'deki 10 hastaneye destek
27 Şubat Pazar hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var?
Ukrayna'nın 'Turuncu Devrim'i nedir? Turuncu devrim ne anlama gelmektedir?
Çin televizyonun iddiası: Putin, Zelenskiy'nin görüşme talebini kabul etti
'Yaşam koçuyum' demişti; koyun kafasıyla büyü bozmuş...
Bugün hangi takımın maçı var? 26 Şubat Cumartesi hangi maçlar var? Bu akşam 26 Şubat kimin maçı var?
Tunç Soyer’den dikkat çeken çıkış! ‘Öncelik Kılıçdaroğlu’na verilmeli…’

TIMETURK / SPOR / 27 Şubat Pazar hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var?

27 Şubat Pazar hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var?

27 Şubat Pazar hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? Süper Lig'in 27. haftası yine birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. Lider Trabzonspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Avrupa kupalarına katılabilmeyi hedefliyor. Galatasaray ise bu sene taraftarını mutlu edemedi. Spor severler 27 Şubat Pazar günü Süper Lig'de hangi maçların oynanacağını merak ediyor.

45 Dakika Önce
2022-02-25 16:14:40
27 Şubat Pazar hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var?

27 Şubat Pazar hangi takımın maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? Süper Lig'in 27. haftası yine birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. Lider Trabzonspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Avrupa kupalarına katılabilmeyi hedefliyor. Galatasaray ise bu sene taraftarını mutlu edemedi. Spor severler 27 Şubat Pazar günü Süper Lig'de hangi maçların oynanacağını merak ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği son haftalara girilmek üzere. Süper Lig mücadelesi'nde 26 hafta geride kalırken Trabzonspor liderliğini sürdürüyor. En yakın rakibine 14 puan fark atan Trabonsor'da şampiyonluk planları yapılmaya başlandı. İstanbul takımlarından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise bu sene taraftarlarını üzdü.

27 Şubat Pazar hangi takımın maçı var?

27 Şubat Pazar günü Süper Lig'in 27. haftasında 2 karşılaşma oynanacak. İşte 27 Şubat Süper Lig maç takvimi...

Bugün hangi maçlar var?

27 Şubat Pazar 13:30 ALTAY - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
27 Şubat Pazar 13:30 GZT GİRESUNSPOR - GÖZTEPE A.Ş.
27 Şubat Pazar 16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
27 Şubat Pazar 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
27 Şubat Pazar 19:00 GALATASARAY A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

27 Şubat Pazartesi hangi takımın maçı var?

27 Şubat Pazartesi 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

Süper Lig 27. hafta puan durumu

Süper_Lig_27._hafta_puan_durumu .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş