27 Kasım Cumartesi (bugün) hangi takımın maçı var? 27 Kasım'da hangi maçlar var? Süper Lig 27 Kasım maç takvimi

27 Kasım Cumartesi (bugün) hangi takımın maçı var? 27 Kasım'da hangi maçlar var? Süper Lig'de 14. haftada birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. 26 Kasım Cuma günü oynanan iki karşılaşmayla başlayan Süper Lig'de Cumartesi günü (bugün) 3 karşılaşma oynanacak. Ligin ilk yarısının bitmesine az bir süre kala takımlar devre arasına iyi bir konumda girmek için son haftalarda tüm kozlarını sahaya yansıtıyor. İşte 27 Kasım Cumartesi Süper Lig maç takvimi...

27 Kasım Cumartesi (bugün) hangi takımın maçı var? 27 Kasım'da hangi maçlar var? Süper Lig'de 14. haftada birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak. 26 Kasım Cuma günü oynanan iki karşılaşmayla başlayan Süper Lig'de Cumartesi günü (bugün) 3 karşılaşma oynanacak. Ligin ilk yarısının bitmesine az bir süre kala takımlar devre arasına iyi bir konumda girmek için son haftalarda tüm kozlarını sahaya yansıtıyor. İşte 27 Kasım Cumartesi Süper Lig maç takvimi...

14. hafta maçları 26 Kasım Cuma günü oynana karşılaşmalarla başladı. Süper Lig 14. hafta maçları Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynancak karşılaşmalar ile son bulacak. Süper Lig'de Trabzonspor'un açık ara liderliği bulunuyor. Süper Lig'de Trabzonspor 33 puanla lider konumda yer alıyor. Fenerbahçe 23 puanla 5. sırada Galatasaray ise 21 puanla 8. sırada ye alıyor. Liderlik yarışında uzak kalmak istemeyen Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbhçe'nin puan kaynetmeye tahammülü kalmadı.

27 Kasım'da hangi maçlar var?

27 Kasım Cumartesi günü Süper Lig'de 3 karşılaşma oynanacak. İşte Süper Lig 14. hafta Cumartesi programı;

27 Kasım Cumartesi (bugün) hangi takımın maçı var?

27 Kasım Cumartesi 13:30 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

27 Kasım Cumartesi 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR

27 Kasım Cumartesi 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR

28 Kasım Pazar günü hangi takımın maçı var?

28 Kasım Pazar 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

28 Kasım Pazar 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR A.Ş.

28 Kasım Pazar 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR

28 Kasım Pazar 19:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

29 Kasım Pazartesi günü hangi takımın maçı var?

29 Kasım Pazartesi 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

14. hafta puan durumu

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