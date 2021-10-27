27 Ekim Türkiye Kupası'nda hangi maçlar var? 27 Ekim Çarşamba hangi takımın maçı var? 28 Ekim Türkiye Kupası maçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur maçları başladı. 26 Ekim'de 8 maçın geride kaldığı 3. tur mücadeleleri 27 Ekim Çarşamba günü ve 28 Ekim Perşembe günü devam edecek. Türkiye kupası maçlarını takip etmek isteyen futbol severler 27 Ekim Türkiye Kupası'nda hangi maçlar var? 27 Ekim Çarşamba hangi takımın maçı var? sorularını soruyor. İşte Türkiye Kupası 3. tur 27 Ekim ve 28 Ekim maçları...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur maçları başladı. 26 Ekim'de 8 maçın geride kaldığı 3. tur mücadeleleri 27 Ekim Çarşamba günü ve 28 Ekim Perşembe günü devam edecek. Türkiye kupası maçlarını takip etmek isteyen futbol severler 27 Ekim Türkiye Kupası'nda hangi maçlar var? 27 Ekim Çarşamba hangi takımın maçı var? sorularını soruyor. İşte Türkiye Kupası 3. tur 27 Ekim ve 28 Ekim maçları...

Türkiye Kupası'nda üst tura çıkmanın mücadelesini veren takımlar 3. tur maçlarına başladı. Birbirinden keyifli ve zor geçen 3. tur maçları 26 Ekim'de başladı. Zorlu karşılaşmalar 27 Ekim ve 28 Ekim'de devam edecek.

26 Ekim Salı Türkiye Kupası maçları

26 Ekim 2021 13:00 MKE ANKARAGÜCÜ 2-0 SOMASPOR

26 Ekim 2021 14:00 BEYPİLİÇ BOLUSPOR 1-0 ÇARŞAMBASPOR

26 Ekim 2021 14:00 EYÜPSPOR 2-0 BUCASPOR 1928

26 Ekim 2021 14:00 AKHİSARSPOR 2-2 (Uzt. 4-2)

26 Ekim 2021 14:00 AMED SPORTİF FAALİYETLER 3-2 TARSUS İDMAN YURDU

26 Ekim 2021 15:30 ALTAY 5-1 BELEDİYE DERİNCE SPOR

26 Ekim 2021 18:00 YILPORT SAMSUNSPOR 2-1 KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR

26 Ekim 2021 20:45 ADANASPOR A.Ş. 2-0 ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

27 Ekim Türkiye Kupası'nda hangi maçlar var?

27 Ekim 2021 13:00 SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.

27 Ekim 2021 13:00 HEKİMOĞLU TRABZON - BITEXEN DÜZCESPOR

27 Ekim 2021 13:00 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - 52 ORDUSPOR FK

27 Ekim 2021 13:00 TURGUTLUSPOR - MARDİN 1969 SPOR

27 Ekim 2021 13:00 ÇORUM FK - ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR

27 Ekim 2021 13:00 KOCAELİSPOR - AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR

27 Ekim 2021 13:30 KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.

27 Ekim 2021 13:30 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - AĞRI 1970 SPOR

27 Ekim 2021 13:30 SERİK BELEDİYESPOR - PAZARSPOR

27 Ekim 2021 13:30 ETİMESGUT BELEDİYESPOR - KAHTA 02 SPOR

27 Ekim 2021 13:30 ANKARA DEMİRSPOR - YOMRA SPOR

27 Ekim 2021 14:00 ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ

27 Ekim 2021 14:00 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ - FATSA BELEDİYESPOR

27 Ekim 2021 14:00 UŞAK SPOR A.Ş. - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR

27 Ekim 2021 14:00 KIRKLARELİSPOR - OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ

27 Ekim 2021 14:00 BODRUMSPOR A.Ş. - ISPARTA 32 SPOR

27 Ekim 2021 14:00 SARIYER - EDİRNESPOR

27 Ekim 2021 14:00 ANKARASPOR - İNEGÖLSPOR

27 Ekim 2021 14:00 TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. - ŞANLIURFASPOR

27 Ekim 2021 14:00 AFJET AFYONSPOR - SİVAS BELEDİYE SPOR

27 Ekim 2021 14:00 ESKİŞEHİRSPOR - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ

27 Ekim 2021 14:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - ERGENE VELİMEŞE SPOR

27 Ekim 2021 14:00 ALTAŞ DENİZLİSPOR - GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR

27 Ekim 2021 14:00 BALIKESİRSPOR - BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR

27 Ekim 2021 14:00 NASADOGE MENEMENSPOR - KARŞIYAKA

27 Ekim 2021 15:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR

27 Ekim 2021 18:00 BURSASPOR - CEYHAN SPOR

27 Ekim 2021 20:45 YUKATEL KAYSERİSPOR - ARTVİN HOPASPOR

28 Ekim Türkiye Kupası maçları

28 Ekim 2021 13:00 BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.

28 Ekim 2021 14:00 GENÇLERBİRLİĞİ - PENDİKSPOR

28 Ekim 2021 14:00 TUZLASPOR A.Ş. - 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR

28 Ekim 2021 14:00 ALTINORDU - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.

28 Ekim 2021 15:30 SAKARYASPOR A.Ş. - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR

28 Ekim 2021 18:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - DİYARBEKİR SPOR A.Ş.

28 Ekim 2021 20:45 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - NİĞDE ANADOLU FK

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