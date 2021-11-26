26 Kasım Cuma günü hangi takımın maçı var? 26 Kasım Süper Lig'de hangi maç var? Süper Lig 26 Kasım maçları
26 Kasım Cuma günü hangi takımın maçı var? 26 Kasım Süper Lig'de hangi maç var? Süper Lig'de heyecan dorukta... Süper Lig'de 14. hafta maçları 26 Kasım Cuma günü oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak. Süper Lig'de 26 Kasım cuma günü Adana Demirspor Kasımpaşa ile kendi sahasında karşılaşacak. Ayrıca Medipol Başakşehir ise sahasında Altay'ı ağırlayacak. İşte Süper Lig 26 Kasım maçları...
2021-11-26 14:48:39
26 Kasım Cuma günü hangi takımın maçı var? 26 Kasım Süper Lig'de hangi maç var? Süper Lig'de heyecan dorukta... Süper Lig'de 14. hafta maçları 26 Kasım Cuma günü oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak. Süper Lig'de 26 Kasım cuma günü Adana Demirspor Kasımpaşa ile kendi sahasında karşılaşacak. Ayrıca Medipol Başakşehir ise sahasında Altay'ı ağırlayacak. İşte Süper Lig 26 Kasım maçları...
Süper Lig'de 14 hafta maçları 26 Kasım Cuma günü başlayacak. Süper Lig'de Trabzonspor 33 puanla lider konumda yer alıyor. Fenerbahçe 23 puanla 5. sırada Galatasaray ise 21 puanla 8. sırada ye alıyor. Ttabzonspor'un yoluna emin adımlarla ilediği Süper Lig'de 14. hafta maçları ise 26 Kasım Cuma günü oynnacak.
26 Kasım Cuma günü hangi takımın maçı var?
26 Kasım'da 2 mücadele oynanacak. İşte 26 Kasım Cuma maçları;
26 Kasım Cuma 20:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
26 Kasım Cuma 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ALTAY
27 Kasım Cumartesi hangi takımın maçları var?
27 Kasım Cumartesi 13:30 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
27 Kasım Cumartesi 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR
27 Kasım Cumartesi 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR
28 Kasım Pazar günü hangi takımın maçı var?
28 Kasım Pazar 13:30 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
28 Kasım Pazar 16:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR A.Ş.
28 Kasım Pazar 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR
28 Kasım Pazar 19:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
29 Kasım Pazartesi günü hangi takımın maçı var?
29 Kasım Pazartesi 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
14. hafta puan durumu
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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