26 Kasım Cuma günü hangi takımın maçı var? 26 Kasım Süper Lig'de hangi maç var? Süper Lig 26 Kasım maçları

26 Kasım Cuma günü hangi takımın maçı var? 26 Kasım Süper Lig'de hangi maç var? Süper Lig'de heyecan dorukta... Süper Lig'de 14. hafta maçları 26 Kasım Cuma günü oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak. Süper Lig'de 26 Kasım cuma günü Adana Demirspor Kasımpaşa ile kendi sahasında karşılaşacak. Ayrıca Medipol Başakşehir ise sahasında Altay'ı ağırlayacak. İşte Süper Lig 26 Kasım maçları...