Süper Lig 25 Eylül Cumartesi-25 Eylül Pazar Süper Lig fikstürü | Takımlar 2021-2022 sezonunda süper Lig'e hızlı bir başlangıç yaptı. 7. haftaya geldiğimiz Süper Lig'de birbirinden şaşırtıcı sonuçlarda ortaya çıktı. 3 büyükler son haftalarda şok puan kayıpları ile sarsıldı. Takımlarının heyecan dolu maçlarını izlemek isteyen taraftarlar haftalık Süper Lig maç fikstürünü araştırıyor. Peki 25 Eylül Cumartesi Süper Lig'de hangi takımın maçı var? 25 Eylül Cumartesi-26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü Süper Lig'de hangi takımın kiminle maçı var?

Süper Lig 25 Eylül Cumartesi-25 Eylül Pazar Süper Lig fikstürü | Takımlar 2021-2022 sezonunda süper Lig'e hızlı bir başlangıç yaptı. 7. haftaya geldiğimiz Süper Lig'de birbirinden şaşırtıcı sonuçlarda ortaya çıktı. 3 büyükler son haftalarda şok puan kayıpları ile sarsıldı. Takımlarının heyecan dolu maçlarını izlemek isteyen taraftarlar haftalık Süper Lig maç fikstürünü araştırıyor. Peki 25 Eylül Cumartesi Süper Lig'de hangi takımın maçı var? 25 Eylül Cumartesi-26 Eylül Pazar ve 27 Eylül Pazartesi günü Süper Lig'de hangi takımın kiminle maçı var?

Süper Lig yeni sezona bomba gibi başladı. Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle taraftarlar tribünlerde yerlerini almaya başladı. 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de dev takımlar aldıkları şok mağlubiyet ve beraberliklerle sarsıldı. Lige iddialı başlamayı hedefleyen Galatasaray peş peşe yaşadığı puan kayıpları sonrası Süper Lig'de 11. sırada yer alıyor. Aynı şekilde Fenerbahçe'de aldığı puan kayıpları sonrası 4. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise Adana Demirspor ile beklenmedik bir şekilde 3-0'dan 3-3 berabere kaldı. Süper Lig'de heyecan dorukta! Süper Lig 7. hafta maçlarını izlemek isteyen taraftarlar hangi gün hangi takımın maçı olduğunu araştırıyor. Peki 25 Eylül Cumartesi Süper Lig'de hangi takımın maçı var? Süper Lig 25 Eylül Cumartesi-25 Eylül Pazar Süper Lig fikstürü

25 Eylül Cumartesi Süper Lig'de hangi takımın maçı var?

13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep (Yeni Adana)

26 Eylül Pazar Süper Lig'de hangi takımın maçı var?

13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Atakaş Hatayspor- Fenerbahçe (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray -Göztepe (Türk Telekom)

27 Eylül Pazartesi Süper Lig'de hangi takımın maçı var?

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

6. haftanın sonuçları

Fatih Karagümrük 0 - 0 Antalyaspor

Çaykur Rizespor. 1 - 2 Altay

Beşiktaş 3 - 3 Adana Demirspor

Malatyaspor 0 - 1 Sivasspor

Gaziantep Spor Kulübü 1 - 0 Medipol Başakşehir

Kayserispor 3 - 0 Galatasaray

Göztepe 0 - 2 Hatayspor

Konyaspor 2 - 2 Trabzonspor

Alanyaspor 2 - 0 Kasımpaşa

Fenerbahçe 2 - 1 Giresunspor

Süper Lig 7. hafta puan durumu

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