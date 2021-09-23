24 Eylül Cuma günü hangi maç var? Süper Lig'de hangi takımın maçı var? Süper Lig 24-25-26 Eylül maçları

Süper Lig 24-25-26 Eylül maçları | Süper Lig'de maçlar seyircili şekilde oynanmaya devam ediyor. Süper Lig maçlarını evlerinde takip etmek isteyen taraftarlar haftanın maçlarını merak ediyor. Peki 24 Eylül Cuma günü hangi maç var? Süper Lig'de hangi takımın maçı var? Süper Lig 7. hafta maç tablosuna baktığımız zaman zorlu ve heyecanlı karşılaşmalar bizleri bekliyor. İşte 24 Eylül Cuma, 25 Eylül Cumartesi ve 26 Eylül Pazar gününün Süper Lig maçları...

Süper Lig 24-25-26 Eylül maçları | Süper Lig'de maçlar seyircili şekilde oynanmaya devam ediyor. Süper Lig maçlarını evlerinde takip etmek isteyen taraftarlar haftanın maçlarını merak ediyor. Peki 24 Eylül Cuma günü hangi maç var? Süper Lig'de hangi takımın maçı var? Süper Lig 7. hafta maç tablosuna baktığımız zaman zorlu ve heyecanlı karşılaşmalar bizleri bekliyor. İşte 24 Eylül Cuma, 25 Eylül Cumartesi ve 26 Eylül Pazar gününün Süper Lig maçları...

Süper Lig 3 büyüklerin puan kayıpları yaşadığı haftalar ile geride kaldı. Galatasaray aldığı şok malubiyetlerle Süper Lig'de 11. sırada yer alıyor. Süper Lig'in ilk haftaları olması nedeniyle Galatasaray puan kayıplarını telafi etmeye odaklanmış durumda. Aynı şekilde Fenerbahçe'de Süper Lig'e iyi başlayamadı. Fenerbahçe 5 maç oynadı ve 10 puan alarak 7. sırada yer alıyor. Beşiktaş zirvede yer almasına rağmen Adana Demirspor ile beklenmedik bir şekilde 3-0'dan 3-3 berabere kalması siyah beyazlılarda morali bozdu. Trabzonspor ise yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Süper Lig'de 7. haftanın maçları heyecanla bekleniyor. Peki 24 Eylül Cuma günü hangi maç var? Süper Lig'de hangi takımın maçı var?

24 Eylül Cuma Süper Lig maçları

20.00 Altay- Beşiktaş (Bornova Aziz Kocaoğlu)

25 Eylül Cumartesi Süper Lig maçları

13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep (Yeni Adana)

26 Eylül Pazar Süper Lig maçları

13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Atakaş Hatayspor- Fenerbahçe (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray -Göztepe (Türk Telekom)

27 Eylül Pazartesi Süper Lig maçları

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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