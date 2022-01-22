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24 Erzincanspor - Tarsus İdman Yurdu maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'in 21.haftasında 24 Erzincanspor kendi saha ve seyircisi önünde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı olarak nasıl izlenir?

2 Saat Önce
2022-01-22 12:01:06
24 Erzincanspor - Tarsus İdman Yurdu maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'in 21.haftasında 24 Erzincanspor kendi saha ve seyircisi önünde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı olarak nasıl izlenir?

24 Erzincanspor - Tarsus İdman Yurdu maçı 22 Ocak Cumartesi saat 13:00'da oynanacak.

24 Erzincanspor - Tarsus İdman Yurdu maçı hangi kanalda?

24 Erzincanspor - Tarsus İdman Yurdu maçının ev sahibi ekibin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanması bekleniyor. .

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