24 Erzincanspor - Tarsus İdman Yurdu maçı canlı yayın!
TFF 2.Lig'in 21.haftasında 24 Erzincanspor kendi saha ve seyircisi önünde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı olarak nasıl izlenir?
2022-01-22 12:01:06
TFF 2.Lig'in 21.haftasında 24 Erzincanspor kendi saha ve seyircisi önünde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı olarak nasıl izlenir?
24 Erzincanspor - Tarsus İdman Yurdu maçı 22 Ocak Cumartesi saat 13:00'da oynanacak.
24 Erzincanspor - Tarsus İdman Yurdu maçı hangi kanalda?
24 Erzincanspor - Tarsus İdman Yurdu maçının ev sahibi ekibin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanması bekleniyor. .
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