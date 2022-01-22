24 Erzincanspor - Tarsus İdman Yurdu maçı canlı yayın!

TFF 2.Lig'in 21.haftasında 24 Erzincanspor kendi saha ve seyircisi önünde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk ediyor. Peki bu mücadele canlı olarak nasıl izlenir?