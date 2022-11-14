2022 FİFA Dünya Kupası 4 yılın ardından bu kez Katar ev sahipliğinde yapılacak. İlk defa Orta Doğu ve Arap ülkesinde gerçekleşen Dünya Kupası'nda modern stadyumlar dikkatleri çekiyor. Klimalı stadyumlarda oynanacak maçların biletleri ise aylar öncesinden tükendi. Maçları ekran başından takip etmek isteyen spor severler ise 2222 Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Şifreli kanalda mı yayınlanacak? Dünya Kupası TRT'de mi olacak? sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 Katar Dünya Kupası'na dair detaylar...

Futbol Dünyası uzun aranın ardından Dünya Kupası'na odaklandı. Dünya yıldızlarının sahneye çıkaağı dev turnuva bu kez Orta Doğu ve Arap ülkesi olan Katar'da yapılacak. Katar son zamanlarda lüks yapıları ve temiz sokakları ile dikkatleri çekiyor. Bir finans ve turizm ülkesi olan Katar Dünya Kupası organizasyonuna ilk deva ev sahibi olacak. 2022 Katar Dünya Kupası'nın ne zaman başlauyacağı ve maçların hangi kanalda yayınlaaycanğı konusu da pek çok spor sever tarafından yakından takip ediliyor. İşte Katar Dünya Kupası maç takvimi ve kanalı...

2222 Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

Futbol alanında dünyanın en prestijli turnuvası olan Dünya Kupası'nda kura çekimleri tamamlandı. Maçların ise TRT ekranlarında yayınlanacağı açıklandı TRT1, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarında önemli maçlar canlı olarak izleyicilere aktarılacak.

Katar Dünya Kupası maçları şifreli kanalda mı yayınlanacak?

Dünya Kupası maçlarının şifreli kanalda yayınlanacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Maçlar TRT ekranlarında spor severlere sunulacak. Maç öncesi maç sonrası özel yayınlar yapılacak.

Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

Katar 2022 Dünya Kupası'nda kura çekilişi ve grup eşleşmelerinin ardından maç takvimi belli oldu. Grup maçları 20 Kasım Pazar günü başlayacak ve 2 Aralık Cuma günü tamamlanacak. İlk maçta Katar ile Ekvador kozlarını paylaşacak.

Çeyrek final, yarı final ve final maçları ne zaman?

2022 Katar Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 16 maççarı 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihinde oynanacak.

Çeyrek final maçları ise 9 ve 10 Aralık'ta oynanacak. 13 ve 14 Aralık'ta yapılacak yarı final karşılaşmalarının ardından final maçı 18 Aralık Pazar günü oynanacak. Üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.

Dünya Kupası Grupları

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

Dünya Kupası'nın en çok hangi ülke kazandı?

Şimdiye kadar 21 kez yapılan Dünya Kupası organizasyonlarında en fazla Brezilya şampiyon oldu. Brezilye 5 kere şampiyon oldu. İtalya ve Almanya ise 4 kez şampiyon oldu. Arjantin, Uruguay ve Fransa 2 kez şampiyon olurken İngiltere ve İspanya ise 1 kez Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı. .