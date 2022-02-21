DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Gemlik Gübre'den indirim açıklaması
Ağrı Dağı’nın volkanik arazisinde şifalı lavanta yetiştirildi
İsviçre bankasında 'suç örgütleri bağlantısı' ifşa edildi!
22 Şubat kimin maçı var? Bu akşam hangi maçlar var? Yarın akşam hangi maçlar var?
EYT son dakika: EYT 2022'de çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak?
Süt taşırmadan nasıl kaynatılır?
Ukrayna ekonomisi aylık 2-3 milyar dolar zarar ediyor
İngiltere: İşgal planı çoktan başladı
Karadeniz'in 'denize nazır' kalesi ziyaretçilerini bekliyor
Karabük'te heyelan; 17 ev boşaltıldı
UBER taksi çağırma başladı mı? UBER yeniden mi başladı? UBER faaliyete geçti mi?
Alman ekonomisinde ikinci resesyon!
Selçuk Bayraktar: 'Dünyanın en meşhur SİHA'ları TB2'ler'
Bisiklet Sektörü Kendini Geliştiriyor
Cem Yılmaz'dan ''Bill Gates'' paylaşımı: Ulan her şey paspallaştı!

TIMETURK / SPOR / 22 Şubat kimin maçı var? Bu akşam hangi maçlar var? Yarın akşam hangi maçlar var?

22 Şubat kimin maçı var? Bu akşam hangi maçlar var? Yarın akşam hangi maçlar var?

22 Şubat kimin maçı var? Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalar tüm hızıyla devam ediyor. Peki ama bu akşam ve yarın akşam kimlerin maçı var? Hangi takım hangi takımla oynayacak? Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, İngiltere ligi maçlarından hangileri bu akşam karşılaşacak? İşte detaylar...

49 Dakika Önce
2022-02-21 17:34:24
22 Şubat kimin maçı var? Bu akşam hangi maçlar var? Yarın akşam hangi maçlar var?

22 Şubat kimin maçı var? Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalar tüm hızıyla devam ediyor. Peki ama bu akşam ve yarın akşam kimlerin maçı var? Hangi takım hangi takımla oynayacak? Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, İngiltere ligi maçlarından hangileri bu akşam karşılaşacak? İşte detaylar...

22 Şubat kimin maçı var?

22 Şubat Salı günü yapılacak olan karşılaşmalar meraklatakip ediliyor. Süper Lig'in 27. haftası Cuma günü başlasa da erteleme maçı olarak Başakşehir- Konyaspor bu akşam karşılaşacak.

Süper Lig (erteleme karşılaşması) - 22 Şubat Salı saat 20.00 Başakşehir- Konyaspor (beIN Sports 1)

İngiltere Championchips - 22 Şubat Salı saat 22.45 Middlesbrough-WBA (beIN Sports 2)

Şampiyonlar Ligi - 22 Şubat Salı saat 23.00 Chelsea - Lille (Exxen, CBC Sport) ve 22 Şubat Salı saat 23.00 Villarreal - Juventus (Exxen, CBC Sport)

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını merak edenler için, çeyrek final maçları 1 Mart günü başlayacak. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş