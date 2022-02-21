22 Şubat kimin maçı var? Bu akşam hangi maçlar var? Yarın akşam hangi maçlar var?

22 Şubat kimin maçı var? Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalar tüm hızıyla devam ediyor. Peki ama bu akşam ve yarın akşam kimlerin maçı var? Hangi takım hangi takımla oynayacak? Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, İngiltere ligi maçlarından hangileri bu akşam karşılaşacak? İşte detaylar...

22 Şubat kimin maçı var? Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalar tüm hızıyla devam ediyor. Peki ama bu akşam ve yarın akşam kimlerin maçı var? Hangi takım hangi takımla oynayacak? Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, İngiltere ligi maçlarından hangileri bu akşam karşılaşacak? İşte detaylar...

22 Şubat kimin maçı var?

22 Şubat Salı günü yapılacak olan karşılaşmalar meraklatakip ediliyor. Süper Lig'in 27. haftası Cuma günü başlasa da erteleme maçı olarak Başakşehir- Konyaspor bu akşam karşılaşacak.

Süper Lig (erteleme karşılaşması) - 22 Şubat Salı saat 20.00 Başakşehir- Konyaspor (beIN Sports 1)

İngiltere Championchips - 22 Şubat Salı saat 22.45 Middlesbrough-WBA (beIN Sports 2)

Şampiyonlar Ligi - 22 Şubat Salı saat 23.00 Chelsea - Lille (Exxen, CBC Sport) ve 22 Şubat Salı saat 23.00 Villarreal - Juventus (Exxen, CBC Sport)

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını merak edenler için, çeyrek final maçları 1 Mart günü başlayacak. .