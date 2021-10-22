Süper Lig'de 10. hafta maçları 22 Ekim Cuma günü başlıyor. Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor'a yenilen Fenerbahçe liderliği bordo mavili takıma kaptırmıştı. Avrupa Ligi'nde de evinde Antwerp ile berabere kalan Fenerbahçe Lig'de moral bulup yoluna daha fazla kayıp vermeden devam etmek istiyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın da zirve takibi devam ediyor. Futbol tutkunları Süper Lig'de 22 Ekim Cuma günü hangi takımın maçı olduğunu merak ediyor. Peki 22 Ekim Cuma hangi takımın maçı var? Süper Lig 22 Ekim Cuma bu akşam kimin maçı var?

Süper Lig'de 10. hafta maçları 22 Ekim Cuma günü başlıyor. Süper Lig'de geçen hafta Trabzonspor'a yenilen Fenerbahçe liderliği bordo mavili takıma kaptırmıştı. Avrupa Ligi'nde de evinde Antwerp ile berabere kalan Fenerbahçe Lig'de moral bulup yoluna daha fazla kayıp vermeden devam etmek istiyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın da zirve takibi devam ediyor. Futbol tutkunları Süper Lig'de 22 Ekim Cuma günü hangi takımın maçı olduğunu merak ediyor. Peki 22 Ekim Cuma hangi takımın maçı var? Süper Lig 22 Ekim Cuma bu akşam kimin maçı var?

Süper Lig'de heyecan dorukta. Zirve mücadelesi son haftalarda giderek daha heyecanlı hale geldi. Uzun süre ligi lider devam ettiren Beşiktaş liderliği Fenerbahçe'ye yaptırmıştı. Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a yenilerek liderliği bordo mavili ekibe kaptırdı. Galatasaray ise lige iyi başlayamamıştı ancak son haftalarda o da toparlanmış görünüyor. Süper Lig'de 10. hafta başlamadan Trabzonspor 21 puanla lider Fenerbahçe 19 puanla 3. sırada. Beşiktaş 17 puanla 4. sırada. Galatasaray ise 17 puanla 6. sırada.

22 Ekim Cuma hangi takımın maçı var?

22 Ekim 2021 Cuma Saat 20:00 | ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ALTAY

23 Ekim Cumartesi hangi takımın maçı var?

23 Ekim 10.2021 Cumartesi Saat 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

23 Ekim 10.2021 Cumartesi Saat 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR

23 Ekim 10.2021 Cumartesi Saat 16:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

23 Ekim 10.2021 Cumartesi Saat 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

24 Ekim Pazar hangi takımın maçı var?

24 Ekim 10.2021 Pazar Saat 13:30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - ATAKAŞ HATAYSPOR

24 Ekim 10.2021 Pazar Saat 16:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

24 Ekim 10.2021 Pazar Saat 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

24 Ekim 10.2021 Pazar Saat 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

25 Ekim Pazartesi hangi takımın maçı var?

25 Ekim 10.2021 Pazartesi Saat 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

Süper Lig puan durumu

1.TRABZONSPOR A.Ş. 21

2.ATAKAŞ HATAYSPOR 19

3.FENERBAHÇE A.Ş. 19

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 17

5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 17

6.GALATASARAY A.Ş. 17

7.AYTEMİZ ALANYASPOR 17

8.ALTAY 15

9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 14

10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 12

11.YUKATEL KAYSERİSPOR 11

12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 11

13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 10

14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 9

15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 9

16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 9

17.GÖZTEPE A.Ş. 8

18.GZT GİRESUNSPOR 8

19.KASIMPAŞA A.Ş. 6

20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1

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