DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

2021 EYT son dakika gelişmesi! EYT çıkacak mı? EYT çıkarsa kimler emekli olur?
Macron’a tepki: Ellerini başörtümden çek
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da oynanacak
Türk Kızılay 10,8 milyon kişiye ramazan bereketini ulaştırdı
İsrailli Yazar Gideon Levy: İsrail asla zafere ulaşamayacak
İsrail sitesi Debka: Hamas'ın roketleri büyük zarar verdi
ABD yardımı olmasaydı İsrail Filistinlileri toplu olarak öldürmezdi
Sözcü Kalın'dan İsrail'e karşı sorumluluk çağrısı
Elon Musk'tan piyasalara moral: Kripto paralara inancım yüksek
Malezyalı kuruluşlardan Filistinlilere yardım kampanyası
İsrail ordusundan geri adım: Gazze'ye girilmedi
Gazze’de bilanço büyüyor: Ölü sayısı 119’a yükseldi
İsrail Ordusu Gazze'ye kara operasyonu başlattı
ANALİZ: ABD medyası şiddetin değil silahların peşinde
ABD, İsrail'deki 120 savunma personelini Almanya'ya tahliye etti

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da oynanacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

ABONE OL

Google News - Timeturk
14.05.2021 10:34:27
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da oynanacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.

Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı.

İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan