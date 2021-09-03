2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 4. hafta maç sonuçları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin dördüncü haftası, beş grupta oynanan maçlarla sona erdi.

C Grubu'nda sahasında Bulgaristan ile 1-1 berabere kalan son Avrupa şampiyonu İtalya, 1993-1996 yıllarında Brezilya, 2007-2009 yıllarında da İspanya'nın yakaladığı 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.

B Grubu'nda deplasmanda İsveç'e 2-1 yenilen İspanya, dünya kupası elemelerinde 1993 yılından bu yana ilk kez müsabaka kaybetti ve 66 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

Gürcistan-Kosova: 0-1

İsveç-İspanya: 2-1

C Grubu

İtalya-Bulgaristan: 1-1

Litvanya-Kuzey İrlanda: 1-4

E Grubu

Çekya-Belarus: 1-0

Estonya-Belçika: 2-5

I Grubu

Andorra-San Marino: 2-0

Macaristan-İngiltere: 0-4

Polonya-Arnavutluk: 4-1

J Grubu

İzlanda-Romanya: 0-2

Lihtenştayn-Almanya: 0-2

Kuzey Makedonya-Ermenistan: 0-0

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