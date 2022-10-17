2022 Ballon d'Or (Altın Top) kim kazandı? 2022 Ballon d'Or (Avrupa'da Yılın Futbolcusu) listesi | Hangi futbolcular listede? 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibini bulmasına az bir süre kala aday listesi de belli oldu. Ballon d'Or ödülünü 5 kez kazanan ancak son zamanlarda performansı ile eleştirilen Cristiano Ronaldo ise listede kendisine sonlarda yer bulabildi. İşte 2022 Ballon d'Or dünyanın en iyi futbolcusu listesi sıralaması ve listede yer alan futbolcular...

2022 Ballon d'Or (Altın Top) kim kazandı? 2022 Ballon d'Or (Avrupa'da Yılın Futbolcusu) listesi | Hangi futbolcular listede? 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibini bulmasına az bir süre kala aday listesi de belli oldu. Ballon d'Or ödülünü 5 kez kazanan ancak son zamanlarda performansı ile eleştirilen Cristiano Ronaldo ise listede kendisine sonlarda yer bulabildi. İşte 2022 Ballon d'Or dünyanın en iyi futbolcusu listesi sıralaması ve listede yer alan futbolcular...

Ballon d'Or ödüllerinde lise belli oldu. Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ballon d'Or dölüllerinde nefesler tutuldu. Theatre du Chatelet'deki dev organizsyonda 2022 yılının en iyi futbolcusu oylama sonucunda netlik kazanacak. Ballon d'Or ödülünü 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, 2022'de şoke oldu. Portekizli yıldız 20'nci sırada yer alarak hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. 7 kez kazanarak en çok Ballon d'Or ödülüne sahip olan Messi, bu sene aday gösterilmedi. Messi gibi, bir başka PSG yıldızı Neymar da sandıktan çıkarıldı.

2022 Ballon d'Or (Altın Top) kim kazandı?

2022 Ballon d'Or ödülünün kazananı önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak. France Football tarafından düzenlenen organizasyon 17 Ekim 2022 Pazartesi 21.30'da başlayacak. Tören Theatre du Chatelet'de yapılacak. Ödül töreni 21.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

2022 Ballon d'Or (Avrupa'da Yılın Futbolcusu) listesi

Rafael Leao / AC Milan

Karim Benzema / Real Madrid

Christopher Nkunku / RB Leipzig

Mohamed Salah / Liverpool

Joshua Kimmich / Bayern Münih

Trent Alexander-Arnold / Liverpool

Bernardo Silva / Manchester City

Vinicius Junior / Real Madrid

Luis Diaz / Liverpool

Robert Lewandowski / Barcelona

Riyad Mahrez / Manchester City

Casemiro / Real Madrid

Son Heung-min / Tottenham

Fabinho / Liverpool

Mike Maignan / AC Milan

Harry Kane / Tottenham

Darwin Nunez / Liverpool

Phil Foden / Manchester City

Sadio Mane / Bayern Munich

Cristiano Ronaldo / Manchester United

Sebastien Haller / Borussia Dortmund

Luka Modric / Real Madrid

Antonio Rudiger / Real Madrid

Kevin De Bruyne / Manchester City

Dusan Vlahovic / Juventus

Virgil van Dijk / Liverpool

Joao Cancelo / Manchester City

Kylian Mbappe / Paris Saint-Germain

Erling Haaland / Manchester City

Ballon d'Or nedir?

Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen "Ballon d'Or" ("Altın top"), her yıl, bir önceki sezonda yerel ligler ve kıta kupalarında en başarılı performansı gösterdiği birçok spor yazarının oylaması ile kabul edilen oyuncuya verilen ödüldür. Ödül fikri, ilk kez 1956 yılında Fransız futbol dergisi France Football başyazarı Gabriel Hanot'un iş arkadaşlarından yılın en iyi futbolcusunu oylamalarını istemesiyle ortaya çıkmıştır. 1956 yılında ödülü ilk kazanan kişi Blackpool futbolcusu Stanley Matthews oldu.

İlk olarak gazetecilerin sadece Avrupa kulüplerinde oynayan Avrupalı oyunculara oy vermesine izin verilmişti. Bu nedenle Avrupa'da oynayan fakat Avrupalı olmayan Diego Maradona ve hem Avrupalı olmayıp hem de Avrupa'da futbol oynamayan Pelé gibi oyuncular bu ödüle aday olamadı. 1995 yılında bir Avrupa kulübünde oynayan fakat Avrupalı olmayan oyuncuların da ödüle aday olmasına izin veren bir kural değişikliği yapıldı. Bu değişikliğin ardından aynı yıl, Milan'da oynayan Liberyalı George Weah ödülü kazandı ve Avrupa dışından ödül kazanan ilk oyuncu oldu. 2007 yılında dünya genelindeki tüm oyuncuların ödüle aday olabilmesi sağlandı ve oy veren gazeteci sayısı da artırıldı. Ödül, 2006 yılında 52 Avrupalı gazetecinin oylarıyla belirlenirken; 2007 yılı birincisi, dünya çapında 96 gazetecinin oylarıyla seçildi.

Ödülü en çok kazanan oyuncu 7 kez ile Lionel Messi'dir. Messi ayrıca, 2009-2013 yılları arasında aldığı ödüllerle, ödülü 4 kez üst üste kazanan tek oyuncudur. Hollandalı,Arjantinli ve Almanlar yedişer kez ile ödülü en çok kazanan milliyetler olurken, İtalyan kulüpleri Juventus ve Milan altışar farklı oyuncunun aldığı sekiz ödülle, ödülü kazanmış en çok oyuncuya sahip takımlardır.

2010 yılında, Ballon d'Or ile FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülleri birleştirilerek, her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna FIFA Ballon d'Or ödülü verilmeye başlandı. 2015 yılında France Football ile FIFA arasındaki ortaklık sona ermiş, 2016'dan itibaren ödülü yine sadece France Football dergisi vermeye başlamıştır. .